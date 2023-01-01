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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Mötley Crüe

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13 мар 2023 : 		 RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

10 мар 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

9 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX хочет, чтобы MÖTLEY CRÜE существовали, как минимум, до 2031 года

3 мар 2023 : 		 В самолёте MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

25 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

21 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

17 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Это Mick решил не ездить в туры, а не MÖTLEY CRÜE»

14 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

8 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»

4 фев 2023 : 		 Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE

13 дек 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»

24 ноя 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет

1 ноя 2022 : 		 Видео с последнего концерта гитариста MÖTLEY CRÜE

31 окт 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе

28 окт 2022 : 		 JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE

27 окт 2022 : 		 Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE

23 окт 2022 : 		 JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?

23 окт 2022 : 		 Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE

7 окт 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

1 окт 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

23 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE

22 сен 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Какой же классный у нас тур!»

22 сен 2022 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE сдал перед Nikki Sixx'ом назад

21 сен 2022 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD собрал 173,5 миллиона долларов

14 сен 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE планируют новый тур на 2024 год

4 сен 2022 : 		 Ремастированное видео от MÖTLEY CRÜE
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RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE



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RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE в рамках выступления 12 марта в Hard Rock Live, Hollywood, Florida и исполнил композицию "Primal Scream".




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