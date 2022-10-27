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Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE



MÖTLEY CRÜE подтвердили, что Mick Mars больше не поедет в тур с группой:



«Сегодня Mick Mars, сооснователь и ведущий гитарист хэви-метал группы MÖTLEY CRÜE на протяжении последних 41 года, объявил, что из-за продолжающейся мучительной борьбы с анкилозирующим спондилитом (A.S.), он больше не сможет гастролировать с группой. Mick продолжит участие в группе, но больше не в состоянии справляться с тяжелыми гастролями. А.С. — это чрезвычайно болезненное и разрушительное дегенеративное заболевание, которое поражает позвоночник».







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