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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 25
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 20
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 15
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Mötley Crüe

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Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE



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MÖTLEY CRÜE подтвердили, что Mick Mars больше не поедет в тур с группой:

«Сегодня Mick Mars, сооснователь и ведущий гитарист хэви-метал группы MÖTLEY CRÜE на протяжении последних 41 года, объявил, что из-за продолжающейся мучительной борьбы с анкилозирующим спондилитом (A.S.), он больше не сможет гастролировать с группой. Mick продолжит участие в группе, но больше не в состоянии справляться с тяжелыми гастролями. А.С. — это чрезвычайно болезненное и разрушительное дегенеративное заболевание, которое поражает позвоночник».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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27 окт 2022
M
Mike Barlow
Бедняга, полжизни ведь страдает от этой дряни...
Like!1
27 окт 2022
S
Snowman77
Только вчера попадалось видео, где Мик на сцене как каменная статуя с гитарой в сравнении с остальными парнями. Очень фигово, ничего не скажешь.
Like!1
27 окт 2022
Klawd Air
Блин, тут из-за остеохондроза-то иногда мучаешься, когда просто в сидячем положении долго находишься, а он с такой болезнью и гитарой наперевес пахал на концертах и отличную игру выдавал. Жаль, что больше не будет играть, конечно. Возможно он самый талантливый музыкант из всей четвëрки. Что ж, желаю ему снизить влияние болезни, насколько это вообще возможно.
Like!1
27 окт 2022
C
Crane76
Только из-за него хотел попасть на них, минус одна группа

просмотров: 1099

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