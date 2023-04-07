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Mötley Crüe

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|||| 7 апр 2023

MÖTLEY CRÜE ответили Mick'y Mars'y



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MÖTLEY CRÜE отреагировали на иск Mick'a Mars'a:

«Иск Mick'a вызывает сожаление и совершенно безоснователен. В 2008 году Mick проголосовал за и подписал соглашение, в котором он и все остальные члены группы согласились с тем, что "ни при каких обстоятельствах ни один уходящий акционер не имеет права на получение каких-либо денег, связанных с концертами (т.е. турами)". После последнего тура Mick публично ушёл из MÖTLEY CRÜE. Несмотря на то, что группа ничего не должна была выплачивать Mick'y — а также на то, что он был должен группе миллионные авансы, которые не вернул — группа предложила ему щедрую компенсацию в знак признания его заслуг перед группой. Манипулируемый своим менеджером и адвокатом, Mick отказался и решил подать этот безобразный публичный иск. Не менее прискорбны и его претензии к концертным выступлениям группы. MÖTLEY CRÜE всегда исполняют свои песни вживую, но во время последнего тура Mick с трудом вспоминал аккорды, играл не те песни и постоянно допускал ошибки, что и привело к его уходу из команды. Есть множество заявлений от участников группы, свидетельствующих о его деградации. Группа сделала все, чтобы защитить его, пыталась сохранить эти вопросы в тайне, чтобы почтить наследие Mick'а и встать на путь истинный. К сожалению, Mick решил подать данный иск, чтобы опорочить наше имя. Мы сочувствуем и желаем ему всего наилучшего и надеемся, что его советники, движимые жадностью, смогут дать ему лучшие рекомендации».

В прилагаемых подписанных заявлениях семь членов команды высказывают претензии по поводу игры Mars'a в туре 2022 года. Роберт Лонг, менеджер группы по продакшну с 2007 года, в заявлении, предоставленном Variety адвокатами группы, сказал:

«Когда он не играет, страдает все выступление группы. Его игра во время "The Stadium Tour" была непригодной и не предполагала продолжения дальнейшей деятельности, плюс им было очень трудно управлять. Все началось с репетиций в апреле 2022 года. Он постоянно забывал аккорды и песни, поэтому группе приходилось останавливаться и заново разучивать эти партии, чтобы напомнить ему аранжировки... Проблемы с выступлением сохранялись на протяжении всего тура. Он постоянно пропускал ноты, играл не в такт, играл не те аккорды во время песни, оставался на месте в припеве и никогда не выходил из него, забывал песню, которую играл, и начинал другую, и терялся в композициях. Это происходило на каждом концерте... Наш звукорежиссер вводил подсказки для Mick'а, чтобы он не сбивался с курса, но он пропускал их мимо ушей».

Тур-менеджер Томас Рейтц в своем заявлении сообщил, что «Mick испытывал затруднения, забывал аккорды и песни. Он не успевал исполнять песни и не мог играть соло. Другие участники коллектива часами пытались помочь ему. Зачастую он расстраивался и путался. Я также был свидетелем разочарования группы и команды из-за ошибок Mick'a во время репетиций. Проблемы со здоровьем продолжались и усугублялись во время тура. Практически на каждом концерте он играл не те аккорды, не ту песню или забывал, какую песню он играет. Звукооператору всегда нужно было иметь наготове запасной трек на случай, если он сыграет не ту песню или аккорд».

Звукорежиссер группы, Скотт Меграт, в своем заявлении сказал, что в определенные моменты «я должен был следить за тем, чтобы другие участники группы не получили в свои наушники звуки Mick'а, потому что это могло бы сбить их с толку и потенциально испортить шоу. Ошибки с его стороны случались неоднократно и на каждом шоу. За весь свой многолетний опыт я никогда не видел подобных ошибок у гитаристов на сцене».




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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7 апр 2023
B
BasterBaster
Звукооператору всегда нужно было иметь наготове запасной трек на случай, если он сыграет не ту песню или аккорд. Это после абзаца про то, что они играли всегда только вживую) Да ловили их уже за этим неоднократно
Like!1
7 апр 2023
Вашингтон Ирвинг
Описание проблем Мика напомнило мне проблемы Брюса Уиллиса при отыгрыше последних ролей. Очень, очень грустно.
Like!1
7 апр 2023
Klawd Air
Сикс на фотке на Киркорова похож.
7 апр 2023
resurgamresponses
sic transit gloria mundi

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