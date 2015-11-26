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MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных



MÖTLEY CRÜE начнут отмечать 40-летний юбилей на выходных.



17 января Nikki Sixx впервые джемовал с Tommy Lee и Greg'ом Leon'ом. Leon ушёл, Mick Mars и Vince Neil пришли, а остальное — уже история... Фанаты приглашаются на Facebook, а потом и на сайт, где будут «некие анонсы». Также предлагается все сообщения в социальных сетях, касающиеся группы, снабжать тегом #HappyBirthdayToCrüe.







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