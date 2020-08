сегодня



Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE



Бывший вокалист KIK TRACEE Stephen Shareaux рассказал о том, как проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE в 1994 году:



«У меня 28-летний сын. Я только недавно стал дедушкой, у меня прекрасная внучка. Но когда мой сын был чуть старше её — около трёх-четырёх лет — одним из его лучших друзей и лучших друзей его мамы был сын Nikki Sixx Gunner. Так что Jagger и Gunner много общались, потому что моя бывшая и [бывшая жена Sixx] Brandi Brandt были очень хорошими друзьями, а я проводил много времени в доме Nikki и на днях рождения, и просто так. Так что мы частенько пересекались. И вот одним утром часов в одиннадцать — да, было такое, когда я просыпался в одиннадцать [смеётся], звонит мне Nikki и говорит: "Слушай, крендель, Vince от нас свалил, не хочешь попробовать с нами?", а думаю: "Мне это что, тля, снится? Что вообще происходит? Я же буквально лежал в постели". И, конечно, [я сказал] "да".



Я вырос на Среднем Западе, играя по три-четыре сета всяких рок-н-ролльных номеров и тем металлистов, многие которых были из репертуара MÖTLEY CRÜE. Так что иметь возможность оказаться в одной комнате с этими ребятами было полным и абсолютным удовольствием.



Где-то не более чем через неделю после звонка я оказался недалеко от аэропорта Бурбанка — огромное помещение, захожу. "Эй, чувак!" — Tommy [Lee] кричит из-за своих барабанов. И все просто не двигаются, они просто приветствуют меня и зовут к себе. Я буквально оказался окружённым мониторами, попал в свой собственный мир. "Что вы хотите сыграть?" " Live Wire". "Конечно, да". [Это была] самая насыщенная, яркая репетиция, на которой я когда-либо бывал, — это было просто безумие. Но это был и невероятный опыт. В конце концов я тусовался с ними около трёх-четырёх часов. Мы начали работать над мелодиями. Всё было записано. Мы даже начали что-то сочинять. Это был фантастический опыт».



По его словам, очень скоро стало очевидно, что он не подходит для этой работы.



«Я отлично помню, что когда уезжал и сел в машину, волоски на руках всё ещё стояли от возбуждения — такими были объём и энергия. Но во мне было ощущение, что это всё не то, чего я хотел. Это было не для меня. Уже случившегося было достаточно. Потом я узнал, что они выбирали не из большого числа, они слушали меня, [John'а] Corabi [THE SCREAM], по-моему, Sebastian'a [Bach'а, SKID ROW] и, я полагаю, Marq'а Torien'а из BULLETBOYS. Последнего подтвердить не могу, но полагаю, там было человека четыре.



Парень по имени John Greenburg, который занимался делами John'а Corabi в то время, мне обо всём этом и рассказывал. Он говорил: "Да, был выбор между тобой и Corabi". Но я уже сказал вам, что у меня самого было ощущение, что это не моё. [Corabi] вписывался в тему — у него были татуировки. У меня до сих пор нет ни одной. Это просто не моя сцена, и я не собирался делать татухи, чтобы стать частью... Это не было моей фишкой. А остальное уже история. Он получил это место, и он был более подходящим для этого дела. Но для меня было большой честью [играть] с этими парнями».



По словам Shareaux, MÖTLEY CRÜE в итоге использовали один из его текстовых набросков для песни из альбома 1994 года.



«Я полагаю, что одна из песен, которая там была... На этой записи есть [песня под названием] "Til Death Do Us Part", или что-то вроде того? Вот это моё название. Я пошёл в туалет, вернулся, а там Nikki с моими набросками текстов и как раз на той странице, где она и была. Эта песня была написана задолго до [моего прослушивания MÖTLEY CRÜE]... В любом случае, я возьму на себя ответственность за это. [Смеётся]».



KIK TRACEE выпустили альбом "No Rules" в 1991 году, EP "Field Trip" в 1992 и развалились. Shareaux в 2013-м выпустил дебютный сольник "Golden", а на этот год запланирована ещё одна пластинка.





































