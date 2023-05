27 май 2023



BOB ROCK: «MÖTLEY CRÜE записали три песни»



BOB ROCK в рамках программы "Talk Is Jericho" подтвердил, что работал с MÖTLEY CRÜE и записал с ними три новые песни:



«Это было просто восхитительно. Мы провели время просто великолепно — было так просто. Это было реально легко».



Bob также привлёк внимание к готовности басиста CRÜE Nikki Sixx'а совершенствовать свои навыки на протяжении десятилетий существования группы.



«Когда мы записывали альбом 1989 года "Dr. Feelgood", он сказал мне: "Мне кажется, что я никогда не играл ни на одной из пластинок MÖTLEY CRÜE. Я думаю, кто-то пришёл ночью и заменил все мои партии. И поэтому я просто не знаю, как играть на басу". А я ответил: "Очень жаль. Но именно ты и есть басист". Так что я работал с ним над "Dr. Feelgood", сделал много правок и заставил его сыграть каждую ноту. Но когда мы работали над саундтреком к "The Dirt", я пришёл к нему, и мы начали работать над демо-записями. Он взял бас и начал играть, а я сказал: "Ого! Что происходит?" Он брал уроки игры на бас-гитаре в течение пяти лет. И вдруг он стал потрясающим бас-гитаристом. И я считаю, что это очень круто, что на данном этапе своей карьеры он хотел стать лучше. Я восхищаюсь этим. Так что теперь на "The Dirt" Nikki и Tommy [Lee] играли вживую с листа — оба».







