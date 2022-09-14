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MÖTLEY CRÜE планируют новый тур на 2024 год



MÖTLEY CRÜE объявили о планах на 2023 год, в рамках которых собираются отыграть в Мексике и Южной Америке, а потом и на стадионах по Европе. Ну а в 2024 повторить всё в США.











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