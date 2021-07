сегодня



Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах



В новом интервью для Marci Wiser с радиостанции 95.5 KLOS басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx рассказал о "The Stadium Tour" с группой DEF LEPPARD, который изначально должен был состояться прошлым летом, но в итоге был перенесён на 2021-й, а затем на 2022-й год из-за пандемии коронавируса:



«Мы действительно хотели поехать в тур в этом году. Немного страшно отправиться в турне, ведь его могут отменить на полпути. Но я знаю, что многие группы уже зондируют почву, и всё выглядит очень позитивно; я очень взволнован.



У нас забронировано 30 с лишним стадионов в Америке для тура. А там посмотрим. Может быть, мы даже отправимся в Европу, Южную Америку, Японию — мы пока не знаем. Сейчас до этого ещё далеко. Но мы и DEF LEPPARD очень близки, и это здорово. И мы рассматриваем, какая версия "The Stadium Tour" может подойти для других стран, если решим поехать. Может быть, это будет тот же состав. Я знаю, что люди в восторге от этого состава. Это хорошая весёлая вечеринка на свежем воздухе».



По состоянию на 30 января 2020 года "The Stadium Tour" уже собрал 130 миллионов долларов с одного миллиона проданных билетов, плюс ещё 5 миллионов долларов за VIP-места, по данным Billboard.













+1 -1



( 5 ) просмотров: 725