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Mötley Crüe

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15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»

21 окт 2020 : 		 Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»

21 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»

5 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продает дом

20 сен 2020 : 		 Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE

14 сен 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"

20 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»
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Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах



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В новом интервью для Marci Wiser с радиостанции 95.5 KLOS басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx рассказал о "The Stadium Tour" с группой DEF LEPPARD, который изначально должен был состояться прошлым летом, но в итоге был перенесён на 2021-й, а затем на 2022-й год из-за пандемии коронавируса:

«Мы действительно хотели поехать в тур в этом году. Немного страшно отправиться в турне, ведь его могут отменить на полпути. Но я знаю, что многие группы уже зондируют почву, и всё выглядит очень позитивно; я очень взволнован.

У нас забронировано 30 с лишним стадионов в Америке для тура. А там посмотрим. Может быть, мы даже отправимся в Европу, Южную Америку, Японию — мы пока не знаем. Сейчас до этого ещё далеко. Но мы и DEF LEPPARD очень близки, и это здорово. И мы рассматриваем, какая версия "The Stadium Tour" может подойти для других стран, если решим поехать. Может быть, это будет тот же состав. Я знаю, что люди в восторге от этого состава. Это хорошая весёлая вечеринка на свежем воздухе».

По состоянию на 30 января 2020 года "The Stadium Tour" уже собрал 130 миллионов долларов с одного миллиона проданных билетов, плюс ещё 5 миллионов долларов за VIP-места, по данным Billboard.

MГ–TLEY CRГњE





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

AlexTronenko


15 июл 2021, 13:26		ага, вокалиста только замените )) еле передвигающийся Мик Марс и то в лучше форме чем Винс

Санчез


15 июл 2021, 13:29		AlexTronenko, та что тот что тот им не долго осталось , особенно Мику

olly71


15 июл 2021, 13:29		Ну чё америнскую часть тура откатали можно и на осталной мир замахнуться . )))))))) Только вокалиста надо менять а то он на второй песне уже задыхается а гитарист вот вот сдохнет прямо на сцене.

Darkside.ru Member

Blindman


15 июл 2021, 16:37		они еще ничего не откатали, а с учетом того, как Винс типа поет, хз как откатают...

olly71


15 июл 2021, 17:40		боженька им сказал завязать в 2015 . И разрешил сделать это грандиозно и красиво . И поэтому нехер его гневить и пытаться развязать.


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