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MICK MARS: «Мой сольник будет жёстче MÖTLEY CRÜE»



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Гитарист Mötley Crüe Mick Mars подтвердил "Talking Metal", что он всё ещё продолжает работать над столь ожидаемым сольным альбомом.

«Я работаю над ним уже несколько лет, пытаясь привести его к тому виду, каким я его хочу видеть, — рассказал гитарист в своём недавнем интервью. — Мне не хочется выпускать альбом просто для того, чтобы выпустить. Он должен быть правильным — для меня. Я имею в виду, если люди хотят слышать мою музыку — она должна быть правильной. Я не буду халтурить и делать всё наспех, чтобы, как я уже сказал, выпускать альбом, чтобы выпустить альбом. Я так просто не умею. Поэтому мне требуется на это некоторое время».

На вопрос, будут ли принимать участие в работе над новой записью Andy Biersack (Black Veil Brides) и John Corabi (Mötley Crüe), которые уже сотрудничали с Mars'oм несколько лет назад, Mick ответил:

«Это сотрудничество закончилось. Сейчас я ищу вокалиста, который будет работать со мной в студии, и если дело пойдёт — а я надеюсь, что так и случится, — поедет со мной в тур. Потому что сколько раз у вас такое было, вы пришли, скажем, на концерт, а там совсем не тот вокалист, что на записи? Это один из подобных моментов. Я бы хотел задействовать несколько разных вокалистов — ради разнообразного звучания, но чтобы это были вокалисты, играющие на инструментах. Это будет безумно — прям как в The Beatles. Трое парней пели все эти гармонии: что-то мог петь Джон Леннон, что-то — Ринго или кто-то ещё. Это как раз то, чего я хочу добиться. Мне бы этого хотелось. Если получится — хорошо, если нет — что же, тоже неплохо. Потому что в любом случае запись не выйдет, пока я не буду ей целиком и полностью доволен».

По словам Mars'а, он пока ещё находится на ранней стадии процесса записи своей сольной работы.

«У меня уже готовы партии ударных, какая-то часть баса. Мои гитарные партии пока что в набросках. Вокала ещё никакого нет, я нахожусь в активном поиске [смеётся]. Должен быть какой-то особенный элемент, который я услышу у него или у неё, который будет созвучен с тем, что я слышу у себя в голове. Это должно быть именно так, потому что, как я говорил, я не хочу выпускать среднюю поделку, пусть даже некоторые люди могут думать, что такой эта работа и станет [смеётся]. Я не знаю. Я ставлю себе высокие цели, и, если дело выгорит — супер, если нет — то тоже ничего».

На вопрос о музыкальном направлении его сольного материала музыкант ответил следующее:

«Я полагаю, что это нечто в моём собственном стиле. Это на самом деле не блюз. Моя игра имеет некоторый блюзовый элемент, конечно, но это будет не то, что вы бы назвали блюзовой записью. Это что-то больше в духе тяжёлого рока, хотя при этом я не хочу "перетяжелить" тяжеловесов, если понимаешь, о чём я. Это будет что-то, что, я надеюсь, будет отличаться от того, что делается сейчас. Ты не услышишь там песен в стиле Mötley, кроме, естественно, гитары, потому что это всё-таки я. Песни будут чуть тяжелее, но не такие тяжёлые как, например, Ministry и прочие на них похожие парни».

В 2016 году Mars уже выпускал превью-версии двух песен, в то время вышедших под названиями "Gimme Blood" and "Shake The Cage". В работе над песнями, записанными в студии The Blackbird Studio в Нэшвилле, Теннесси, принимал участие John Corabi, который пел на одноимённом альбоме Mötley Crüe 1994 года. Corabi позже сказал, что не принимал участия в процессе создания этих двух композиций, но отметил, что он открыт для любых предложений по сотрудничеству с Mars'ом в работе над новым материалом.



MICK MARS Says His Upcoming Solo Album Will Be




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Xdynamite


19 мар 2019, 11:28		Изменил бы заголовок на:
MICK MARS объявляет кастинг вокалистов

Red One


19 мар 2019, 11:53		Жёстче, чем Мотли Крю? Это будет очень просто сделать!

Alex-DIO2


19 мар 2019, 12:02		Жаль что Кораби не будет на альбоме. Пару лет назад был видосик со студии, так звучало все там круто
https://www.youtube.com/watch?v=URx6lzATQuk


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