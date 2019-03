сегодня



MICK MARS: «Мой сольник будет жёстче MÖTLEY CRÜE»



Гитарист Mötley Crüe Mick Mars подтвердил "Talking Metal", что он всё ещё продолжает работать над столь ожидаемым сольным альбомом.



«Я работаю над ним уже несколько лет, пытаясь привести его к тому виду, каким я его хочу видеть, — рассказал гитарист в своём недавнем интервью. — Мне не хочется выпускать альбом просто для того, чтобы выпустить. Он должен быть правильным — для меня. Я имею в виду, если люди хотят слышать мою музыку — она должна быть правильной. Я не буду халтурить и делать всё наспех, чтобы, как я уже сказал, выпускать альбом, чтобы выпустить альбом. Я так просто не умею. Поэтому мне требуется на это некоторое время».



На вопрос, будут ли принимать участие в работе над новой записью Andy Biersack (Black Veil Brides) и John Corabi (Mötley Crüe), которые уже сотрудничали с Mars'oм несколько лет назад, Mick ответил:



«Это сотрудничество закончилось. Сейчас я ищу вокалиста, который будет работать со мной в студии, и если дело пойдёт — а я надеюсь, что так и случится, — поедет со мной в тур. Потому что сколько раз у вас такое было, вы пришли, скажем, на концерт, а там совсем не тот вокалист, что на записи? Это один из подобных моментов. Я бы хотел задействовать несколько разных вокалистов — ради разнообразного звучания, но чтобы это были вокалисты, играющие на инструментах. Это будет безумно — прям как в The Beatles. Трое парней пели все эти гармонии: что-то мог петь Джон Леннон, что-то — Ринго или кто-то ещё. Это как раз то, чего я хочу добиться. Мне бы этого хотелось. Если получится — хорошо, если нет — что же, тоже неплохо. Потому что в любом случае запись не выйдет, пока я не буду ей целиком и полностью доволен».



По словам Mars'а, он пока ещё находится на ранней стадии процесса записи своей сольной работы.



«У меня уже готовы партии ударных, какая-то часть баса. Мои гитарные партии пока что в набросках. Вокала ещё никакого нет, я нахожусь в активном поиске [смеётся]. Должен быть какой-то особенный элемент, который я услышу у него или у неё, который будет созвучен с тем, что я слышу у себя в голове. Это должно быть именно так, потому что, как я говорил, я не хочу выпускать среднюю поделку, пусть даже некоторые люди могут думать, что такой эта работа и станет [смеётся]. Я не знаю. Я ставлю себе высокие цели, и, если дело выгорит — супер, если нет — то тоже ничего».



На вопрос о музыкальном направлении его сольного материала музыкант ответил следующее:



«Я полагаю, что это нечто в моём собственном стиле. Это на самом деле не блюз. Моя игра имеет некоторый блюзовый элемент, конечно, но это будет не то, что вы бы назвали блюзовой записью. Это что-то больше в духе тяжёлого рока, хотя при этом я не хочу "перетяжелить" тяжеловесов, если понимаешь, о чём я. Это будет что-то, что, я надеюсь, будет отличаться от того, что делается сейчас. Ты не услышишь там песен в стиле Mötley, кроме, естественно, гитары, потому что это всё-таки я. Песни будут чуть тяжелее, но не такие тяжёлые как, например, Ministry и прочие на них похожие парни».



В 2016 году Mars уже выпускал превью-версии двух песен, в то время вышедших под названиями "Gimme Blood" and "Shake The Cage". В работе над песнями, записанными в студии The Blackbird Studio в Нэшвилле, Теннесси, принимал участие John Corabi, который пел на одноимённом альбоме Mötley Crüe 1994 года. Corabi позже сказал, что не принимал участия в процессе создания этих двух композиций, но отметил, что он открыт для любых предложений по сотрудничеству с Mars'ом в работе над новым материалом.















