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Mötley Crüe

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TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE



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TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE на Bank Of America Stadium, Charlotte, North Carolina.

Сет-лист:

01. Wild Side
02. Shout At The Devil
03. Too Fast For Love
04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)
05. Saints Of Los Angeles
06. Live Wire
07. Looks That Kill
08. The Dirt (Est. 1981)
09. Medley: Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / White Punks On Dope / Helter Skelter / Anarchy In The U.K.
10. Home Sweet Home
11. Dr. Feelgood
12. Same Ol' Situation (S.O.S.)
13. Girls, Girls, Girls
14. Primal Scream
15. Kickstart My Heart

@EddieTrunk Tommy Lee played entire show tonight in Charlotte. Vince screwed up Home Sweet Home and Guitar was not tuned correctly. He was pissed. You could see it in his face. Great Show! Finally got to see all of Motley together вЂ¦ been trying since 1987!






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