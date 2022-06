сегодня



TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE



TOMMY LEE отыграл первое полноценное шоу с MÖTLEY CRÜE на Bank Of America Stadium, Charlotte, North Carolina.



Сет-лист:



01. Wild Side

02. Shout At The Devil

03. Too Fast For Love

04. Don't Go Away Mad (Just Go Away)

05. Saints Of Los Angeles

06. Live Wire

07. Looks That Kill

08. The Dirt (Est. 1981)

09. Medley: Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / White Punks On Dope / Helter Skelter / Anarchy In The U.K.

10. Home Sweet Home

11. Dr. Feelgood

12. Same Ol' Situation (S.O.S.)

13. Girls, Girls, Girls

14. Primal Scream

15. Kickstart My Heart









@EddieTrunk Tommy Lee played entire show tonight in Charlotte. Vince screwed up Home Sweet Home and Guitar was not tuned correctly. He was pissed. You could see it in his face. Great Show! Finally got to see all of Motley together … been trying since 1987!





