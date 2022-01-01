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MÖTLEY CRÜE хотят расширить график выступлений



Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx в Твиттере пожаловался, что тур «идёт слишком быстро». Когда ему задали вопрос, что будет дальше, он ответил:



«Мы работаем над тем, чтобы приехать в Южную Америку, Мексику, Европу, Великобританию, Азию и т. д. и т. п.»

We are working on SA-Mexico-Europe-UK-Asia- etc etc













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