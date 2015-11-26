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Кавер-версия хита MADONNA от MÖTLEY CRÜE



Кавер-версия хита MADONNA "Like A Virgin" от MÖTLEY CRÜE, которая вошла в "The Dirt Soundtrack", доступна для прослушивания ниже. Всего саундтрек включает 18 композиций: четырнадцать из них это проверенные временем хита, а четыре — совершенно новые треки, одним из которых и является эта кавер-версия.















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