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*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 27
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Mötley Crüe

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BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»



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BOB DAISLEY в рамках недавней беседы коснулся темы совместных концертов с MÖTLEY CRÜE в 1984 году и разговора о судьбе Mick'a Mars'a:

«В тот вечер после шоу Mick Mars зашёл в наш автобус (с Ozzy в туре "Bark at the Moon" в 1984 году), а я пошёл в их автобус, так что я был единственным из группы Ozzy, кто отправился к ним. И они проводили совещание. Они планировали избавиться от Mick'a и взять другого гитариста, и они спросили моё мнение. И я сказал им: "Если вы хотите знать мою точку зрения, то я бы сказал, что не надо пытаться исправить то, что не сломано. Я уже наблюдал подобное с Ли Керслейком на примере "Blizzard of Ozz". У вас есть химия, у вас есть функционирующая единица, Mick Mars является частью этого, не портите ситуацию. Не делайте этого. Думаю, я спас в тот вечер Mick'а, потому что они всерьёз собирались найти кого-то другого. Mick был хорош для группы, он был частью звучания и подачи того, что они делали».

BOB DAISLEY Says He Convinced MГ–TLEY CRГњE Not To Fire Guitarist Mick Mars In 1984




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