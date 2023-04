сегодня



BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»



BOB DAISLEY в рамках недавней беседы коснулся темы совместных концертов с MÖTLEY CRÜE в 1984 году и разговора о судьбе Mick'a Mars'a:



«В тот вечер после шоу Mick Mars зашёл в наш автобус (с Ozzy в туре "Bark at the Moon" в 1984 году), а я пошёл в их автобус, так что я был единственным из группы Ozzy, кто отправился к ним. И они проводили совещание. Они планировали избавиться от Mick'a и взять другого гитариста, и они спросили моё мнение. И я сказал им: "Если вы хотите знать мою точку зрения, то я бы сказал, что не надо пытаться исправить то, что не сломано. Я уже наблюдал подобное с Ли Керслейком на примере "Blizzard of Ozz". У вас есть химия, у вас есть функционирующая единица, Mick Mars является частью этого, не портите ситуацию. Не делайте этого. Думаю, я спас в тот вечер Mick'а, потому что они всерьёз собирались найти кого-то другого. Mick был хорош для группы, он был частью звучания и подачи того, что они делали».







