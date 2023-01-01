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Барабанщик DEF LEPPARD: «Это Mick решил не ездить в туры, а не MÖTLEY CRÜE»



Rick Allen в недавней беседе с "Appetite For Distortion" прокомментировал решение Mick'a Mars'a уйти из MÖTLEY CRÜE:



«Это было решение самого музыканта — двигаться дальше и приступить к следующей части своей жизни. И мы все знаем, что он ужасно страдал от боли. Можно заметить это по его лицу. И я думаю, что единственный раз, когда я видел его по-настоящему в своей стихии, это когда он был на сцене, играя с группой. Это было больше его решение. Должно быть, это было очень трудное решение. Я к тому, что всё было бы по-другому, если бы парня выгнали из группы, но тут всё было совсем не так. Это был его личный выбор, это он его сделал. И не нужно утверждать, что это неправильно. Это было правильно для него в данный момент.



За те месяцы — на самом деле годы, — что я его знаю, я по-настоящему начал с ним общаться. Он такой непритязательный. Такая кроткая, нежная душа. И когда я впервые встретил его много лет назад, я был очень напуган, знаете ли. [Смеётся]. Но он полная противоположность этому образу в действительности — просто очень милый, благородный человек. Так что это, должно быть, стало очень трудным решением для всех — пойти на такой шаг».







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