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Вокалист L.A. GUNS о MÖTLEY CRÜE: «Фанера им только на благо, представьте, как было бы без неё?»



Phil'a Lewis'a в рамках недавней беседы с Rock Interview Series попросили прокомментировать иск Mick'a Mars'a к MÖTLEY CRÜE и, в частности, его утверждения о том, что Nikki Sixx играет под фанеру:



«Он неисправим, не так ли? Это правда. Это такая афера. Но наверное, так намного лучше. Я к тому, что они, скорее всего, звучали бы как полное дерьмо, если бы выступали вживую, на большом стадионе, с великолепным светом и в сопровождении Vince'a [Neil'a], поющего в той манере, которую мы узнали и полюбили.



Они и правда чертовски отвратительная группа, они всегда такими были. И единственный хороший участник, единственный хороший музыкант в группе был уволен безо всяких церемоний.



Мне они никогда не нравились. Никогда. Я никогда не покупал ни одной их пластинки. Я ненавидел "Girls, Girls, Girls", я ненавидел всё это. Изредка я привлекал внимание Nikki, и я ему не понравился. Я просто унылая маленькая тыква в отношении того, что он обо мне думает. Я считаю его настоящим аферистом.



Это кара за роскошь — кто-то, кто стал миллионером в таком раннем возрасте, у которого так и не развились социальные навыки. Это всё равно что взять птицу из гнезда, когда она ещё не умеет летать, — она не будет развиваться. И я не думаю, что кто-то из них... Они трое не очень хорошо развиты в социальном плане. Они не очень хороши. А вот Mick — это совсем другая категория, потому что он был намного старше до успеха.



Успех довольно часто может быть наказанием. И в их случае это должно быть очень болезненно, ведь их так долго боготворили, а теперь их называют мошенниками, по сути, ещё одними MILLI VANILLI, а ведь это позор. Им должно быть очень больно».



На вопрос, заслуживают ли MÖTLEY CRÜE всей той критики, которую получили в связи с иском Mick'а, Phil ответил:



«Я не знаю. Они делают многих людей счастливыми. Многим людям всё равно. Они просто хотят пойти посмотреть шоу, хорошо провести время, выпить пива и побыть со своими приятелями. Мы не такая группа».



На вопрос, присоединился бы он к MÖTLEY CRÜE, если бы ему предложили 50 миллионов долларов за то, чтобы он заменил в группе Vince'a, Phil ответил:



«Я бы никогда не получил такого предложения. Но они реально облажались, когда выбрали John"а 5 [в качестве замены Mick'а], а не [гитариста L.A. GUNS] Tracii Guns'а. И я рад, что они это сделали, конечно. [John 5] совершенно им не подходит. А Tracii был бы просто идеален. Он такой же, как и они, голливудский; он такой же сопляк, как и они. Он просто как представитель следующего поколения, и это было бы невероятно здорово. Но Tracii не в моде. Это должен быть парень Rob Zombie, или жена или бывшая девушка Lenny Kravitz'a. Это должно быть модно. Это должен быть кто-то невероятно важный. Это придаёт им чувство важности. И, как я уже сказал, я рад, что они облажались и не наняли Tracii. А надо было нанять Tracii.



А я бы согласился? Да, чёрт возьми. Я бы согласился. Я бы сделал это в мгновение ока [смеётся]. Всё, что мне бы пришлось делать, это выходить на сцену, открывать рот под фанеру, вилять задницей и носить всё, что захочу. Да за 50 миллионов — легко, вперёд!»







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