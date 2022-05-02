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Гитарист MÖTLEY CRÜE может выпустить альбом до конца года



Paul Taylor, известный клавишник и гитарист, сотрудничавший с разными музыкантами в рамках недавнего интервью рассказал о том, что плотно сотрудничал с гитаристом MÖTLEY CRÜE Mick'ом Mars'ом:



«Я написал большую часть пластинки с ним и Jacob'ом Bunton'ом, вокалистом группы ADLER, ну а с Jacob'ом мы много чего сочинили для ТВ. И я очень доволен тем, что вышло и надеюсь, что вы все услышите до конца этого года».



По словам Paul'a, Mick не хочет, чтобы он сильно распространялся о новой пластинке и пообещал, что это "будет реально тяжелая и разнообразная пластинка".











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