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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 34
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Mötley Crüe

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Бывший басист OZZY OSBOURNE сдал перед Nikki Sixx'ом назад



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Бывший басист OZZY OSBOURNE и нынешний участник LAST IN LINE Phil Soussan включил заднюю перед басистом MÖTLEY CRÜE. 9 сентября он написал:

«Ходил посмотреть на ребят на #allegiantstadium, и во втором ряду было просто потрясно. #poison буквально nothing but a good time – Bret и CC жгут! #defleppard, конечно, мы впечатляющие и безупречные! Motley, к сожалению, не очень... никогда не видел, чтобы площадка так быстро пустела после нескольких песен».

Nikki не прошёл мимо и написал: «Спасибо, Phil» добавив смайлик со средним пальцем. И вот в недавнем интервью Phil сдал назад:

«Это было отличное шоу. Было хорошо. Там, где я сидел, звук был не очень. На самом деле я был прямо напротив, но звук был... Либо из-за]того, где я сидел, либо у них был плохой звукорежиссёр. Я сказал что-то об этом ненароком, не подумав, просто очень по-глупому, и я думаю, что мог обидеть Nikki. Поэтому я написал ему. Я сказал: "Чувак, мне очень жаль. Я не хотел этого говорить". Всё было не плохо, просто я надеялся, что всё будет лучше, чем оказалось.

Я всегда старался идти по этому миру, пытаясь сказать что-то позитивное, принести что-то позитивное... Нужно говорить что-то хорошее о разных ситуациях. А иногда ты не думаешь и говоришь что-то, не думая. Mea culpa. Я должен отвечать за это. Я виноват — правда виноват.

Это просто одна из глупых ситуаций. Ты говоришь тысячу хороших слов, и никто их не помнит; ты говоришь одно плохое слово, и все продолжают комментировать его... Я открываю рот, и это становится каким-то новостным срачем? Вы издеваетесь надо мной? Кто эти люди? Они собирают всю эту гадость и просто пытаются раздуть из мухи слона».

Далее Soussan сказал, что он очень уважает ребят из MÖTLEY CRÜE:

«У меня с ними многое связано. Я всегда желаю им всего наилучшего. Я надеюсь, что они будут продолжать двигаться вперёд и добиваться успеха. И, как я уже сказал, если я кого-то обидел... Как только я это заметил, я сразу же удалил и написал письмо с извинениями. Вот и всё. Ну да ладно».

Кроме того, Phil высоко оценил и персональные качества Nikki, сказав:

«Он гений маркетинга. Он автор песен. Он тот парень, который заставляет всю эту машину работать. И опять же, я виноват. А то, что я сказал что-то лишнее и неосторожное, да — моя вина».




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