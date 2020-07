сегодня



Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в интервью в программе "Never Meet Your Heroes", ведущим которой является гитарист ANTHRAX Scott Ian, ответил на вопрос о том, как успех фильма "The Dirt" повлиял на решение группы сдать назад и устроить стадионный тур:



«Я постоянно поддерживаю связь с фанатами, я довольно активен. Представь, что ты 16-, 17-, 18-летний подросток, [и] ты такой: "Вау! Так было тогда?" Не потому, что мы чувствовали себя старыми — всё это было не так давно — но это было время, когда что-то происходило. Люди даже не пользовались презервативами. Всё было просто прекрасно. И я думаю, что многие подростки видят это и говорят: "Чувак, мы пропустили это". Мы пропустили сумасшедший оттяг. Так что у меня было такое ощущение, что люди просто очень хотят прийти и посмотреть, что же это за хренотень-то такая. Сейчас такого уже не осталось, смекаешь?!»







