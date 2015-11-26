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Mötley Crüe

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28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»

16 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»

7 апр 2020 : 		 Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER

1 апр 2020 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE работает «как проклятый»

31 мар 2020 : 		 TOM KEIFER: «Я не удивлён, что MÖTLEY CRÜE вернулись»

26 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Нельзя быть такими безответственными!»

19 мар 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE: «Сидите дома!»

17 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о коронавирусе

3 мар 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я часами тренируюсь для тура»

28 фев 2020 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE почти закончил работу над альбомом

14 фев 2020 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

3 фев 2020 : 		 На стадионный тур MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD продано более миллиона билетов

17 янв 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Vince пашет как лошадь!»

11 янв 2020 : 		 TUK SMITH & THE RESTLESS HEARTS добавились к туру MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD

8 янв 2020 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE

20 дек 2019 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON: 7 новых дат
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»



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Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в интервью в программе "Never Meet Your Heroes", ведущим которой является гитарист ANTHRAX Scott Ian, ответил на вопрос о том, как успех фильма "The Dirt" повлиял на решение группы сдать назад и устроить стадионный тур:

«Я постоянно поддерживаю связь с фанатами, я довольно активен. Представь, что ты 16-, 17-, 18-летний подросток, [и] ты такой: "Вау! Так было тогда?" Не потому, что мы чувствовали себя старыми — всё это было не так давно — но это было время, когда что-то происходило. Люди даже не пользовались презервативами. Всё было просто прекрасно. И я думаю, что многие подростки видят это и говорят: "Чувак, мы пропустили это". Мы пропустили сумасшедший оттяг. Так что у меня было такое ощущение, что люди просто очень хотят прийти и посмотреть, что же это за хренотень-то такая. Сейчас такого уже не осталось, смекаешь?!»

TOMMY LEE Says MГ–TLEY CRГњE Reuniting For



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


28 июл 2020, 15:42		Люди даже не пользовались презервативами.

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