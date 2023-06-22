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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 14
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Mötley Crüe

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4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража

10 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE на Sweden Rock

5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

27 май 2023 : 		 BOB ROCK: «MÖTLEY CRÜE записали три песни»

24 май 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли европейский тур

15 май 2023 : 		 У MÖTLEY CRÜE есть новые песни

13 май 2023 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»

4 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE хотели увести гитариста и у меня»

4 май 2023 : 		 Drum-cam от MÖTLEY CRÜE

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

27 апр 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о том, почему именно JOHN 5

26 апр 2023 : 		 PHIL COLLEN — о смене гитаристов в MÖTLEY CRÜE

22 апр 2023 : 		 Вокалист L.A. GUNS о MÖTLEY CRÜE: «Фанера им только на благо, представьте, как было бы без неё?»

19 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE удивлён реакции на его слова о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE

19 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии

15 апр 2023 : 		 Лидер MÖTLEY CRÜE: «Да, мы работаем над новым материалом»

12 апр 2023 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»

11 апр 2023 : 		 NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE

11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении
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MÖTLEY CRÜE в Лондоне



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MÖTLEY CRÜE отыграли для 450 счастливчиков в клубе Underworld, выступив как группа DÖGS OF WAR:

01. Wild Side
02. Shout At The Devil
03. Too Fast For Love
04. Live Wire
05. Looks That Kill
06. Rock And Roll, Part 2 / Smokin' In The Boys Room / Helter Skelter / Anarchy In The U.K. / Blitzkrieg Bop
07. (You Gotta) Fight For Your Right (To Party!) (BEASTIE BOYS cover)
08. Dr. Feelgood
09. Girls, Girls, Girls
10. Primal Scream
11. Kickstart My Heart

Posted by Mötley Crüe on Thursday, June 22, 2023








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