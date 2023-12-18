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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 23
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Mötley Crüe

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20 дек 2023 : 		 TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE

19 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Есть в ЗСРнР — славно, нет — тоже не проблема»

14 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году

10 ноя 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

3 ноя 2023 : 		 Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»

2 ноя 2023 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE о возможности тура с GUNS N' ROSES

31 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Mick был лучше всех»

29 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

14 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»

23 сен 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

21 сен 2023 : 		 Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»

18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража
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TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE



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TOMMY LEE в интервью Desert Sun ответил на вопрос о том, какой у MÖTLEY CRÜE получился новый материал:

«Подождите, пока не услышите. Это просто безумие. Это не полноценный альбом, но и он может появиться в будущем. Мы постоянно пишем и делаем что-то, так что в будущем такая возможность всегда есть. Но не так давно мы отправились в студию и записали три просто убойных трека, один из которых называется "Dogs Of War". Мы как раз заканчиваем работу над видеоклипом для него. Для тех, кто жаждет нового материала от CRÜE, скажу, что люди просто очумеют! На этих песнях играет [новый гитарист MÖTLEY] John 5, и гитарная работа просто невероятная, звучит он просто потрясающе!»




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