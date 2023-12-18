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TOMMY LEE о новых песнях MÖTLEY CRÜE



TOMMY LEE в интервью Desert Sun ответил на вопрос о том, какой у MÖTLEY CRÜE получился новый материал:



«Подождите, пока не услышите. Это просто безумие. Это не полноценный альбом, но и он может появиться в будущем. Мы постоянно пишем и делаем что-то, так что в будущем такая возможность всегда есть. Но не так давно мы отправились в студию и записали три просто убойных трека, один из которых называется "Dogs Of War". Мы как раз заканчиваем работу над видеоклипом для него. Для тех, кто жаждет нового материала от CRÜE, скажу, что люди просто очумеют! На этих песнях играет [новый гитарист MÖTLEY] John 5, и гитарная работа просто невероятная, звучит он просто потрясающе!»







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