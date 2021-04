сегодня



MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет



MÖTLEY CRÜE по случаю дня музыкального магазина выпустят специальный кассетный бокс-сет, включающий альбомы Too Fast For Love", "Shout At The Devil", "Theatre Of Pain", "Girls, Girls, Girls" и "Dr. Feelgood". Ожидается, что специально будет выпущено порядка 450-релизов, которые будет распределены между 12 июня и 17 июля.







+0 -0



просмотров: 151