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Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы никогда не думали снова собираться»



Nikki Sixx в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, почему MÖTLEY CRÜE вновь решили собраться вместе:



«Это было довольно любопытно. Мы забили на это дело, потому что нам казалось, что мы уже сказали всё, что хотели сказать. Мы чувствовали, что достаточно молоды, и у нас ещё есть время, чтобы заняться другими делами. И я думаю, что всё закончилось очень хорошо.



Мы никогда не собирались снова быть вместе. Всё дело в фильме [биографический фильм MÖTLEY CRÜE "The Dirt"]... Мы всегда знали, что будем делать фильм. А потом мы пошли в студию и стали записывать музыку из серии: "Это будет весело". Я заметил: "Да, мы сделаем несколько песен для фильма". И мы сняли фильм. "Это было здорово. Дай пять. Tommy [Lee, барабанщик MÖTLEY CRÜE], позови меня на суши". И началось... Просто пошло-поехало. Сейчас фильм посмотрели 83 или 84 миллиона человек, и звонки стали поступать со всего мира.



Мы были обязаны провести этот разговор, потому что если трое из нас были согласны, типа: "Давайте сделаем это", а четвёртый — нет, то это и было условием контракта. Мы не могли бросить двух парней, отправиться в путь и иметь две версии MÖTLEY CRÜE. Так что это было захватывающее время, было что отмечать. А если и были какие-то придирки, то они были связаны с идеей выступить на аренах. Мы выступали на аренах, мы выступали на фестивалях. Мы просто чувствовали, что это не должно быть более масштабным, чем то, как мы закончили. А потом нам говорят: "Нет, нет. Они хотят, чтобы вы играли на стадионах". И мы такие: "А, ну, это немного другой разговор". И DEF LEPPARD хотят сделать это с нами. Целиком и полностью. Так что потом мы и DEF LEPPARD всё обсудили и пришли к соглашению. Мы уже много раз выступали вместе, так что это было просто потрясающе. А потом, я так понимаю, билеты на восемь концертов поступили в продажу и были распроданы, ещё на восемь проданы, ещё на восемь проданы, и все говорили: "Это будет отличный тур". И я решил, что на этом всё и закончится. А потом появился COVID и настучал нам по пяткам, как и всем остальным, ну или большинству людей. И тогда мы решили не гастролировать в этом году, потому что лично мы ещё не чувствовали себя достаточно комфортно, и, возможно, это было неправильно для фанатов и для нашей команды. Так что в это время мы начали больше обсуждать: "А что там в Европе?" А ещё мы любим Японию. Вау. Вот будет шоу в Японии". MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD. Если будут POISON и Joan Jett, то они сыграют с нами. И ещё должны быть большие шоу в Австралии.



Вот и всё. А потом эта грёбаная мутация COVID продолжается. Так что мы подумали: "Ладно, мы будем работать в Америке. У нас есть наши протоколы. Мы точно знаем, как мы это сделаем. Что произойдёт в 23-м? А мы не знаем. Я слышал, что омикрон гораздо более заразен, но это также более слабый штамм, так что если люди и заражаются, то это скорее головная боль или желудочные боли в течение дня, особенно у привитых людей. Так что есть определённые разговоры о том, что это положительный фактор; он ослабевает. Так что мы следим за всей информацией. И думаем, как мы сможем организовать тур по стадионам в Европе, как мы сможем организовать его в Японии. Должны быть соответствующие протоколы безопасности».







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