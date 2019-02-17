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Mötley Crüe

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NIKKI SIXX о сцене KISS: «Наш хладный труп еще не остыл, а тут такое»



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Басист MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx побывав на концерте KISS 16 февраля опубликовал в своем Инстаграмме фотографии с выступления своей группы в прощальном шоу и подписал их:

«Хотите точной реконструкции того, что уже видели? Приходите на сегодня на концерт в Forum»

Девятью днями ранее барабанщик MÖTLEY CRÜE, Tommy Lee, также обнаружил "загадочную идентичность" происходящего на сцене у KISS с тем, что MÖTLEY CRÜE делали в ходе прощального турне.

Чуть позже Sixx в твиттере опубликовал фото себя и Simmons'a, когда сложнее найти отличия, чем сходство и дописал:

«Ого! Наш хладный трупик с финального тура еще не остыл, а тут такое. Может на это и пофигу фанатам KISS, но это точно не пофиг фанатам Crue. Мне нравилась их музыка, когда я был еще подростком и было круто вместе выступать несколько лет назад, но вот это вот все меня очень разочаровало, увы»



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