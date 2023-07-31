сегодня



Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»



Участники DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE недавно побеседовали с Tara Brown из "60 Minutes" Австралия и ответили на вопрос о том, думают ли они о пенсии.



Joe: «Нет, боже. Я даже юридически не достиг пенсионного возраста, так что для меня это даже не маячит на горизонте. Но нет, [выход на пенсию] никогда не приходил мне в голову. Потому что нам нравится делать то, что мы делаем. И так было всегда. И пусть так будет и дальше»



Nikki: «Я чувствую, что наш [средний] палец вот-вот вытянется. Я уверен, что мы находимся в фазе "нам все по барабану" в нашей карьере!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 352

