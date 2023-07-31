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*Умерла Шинейд О'Коннор 38
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*Новое видео U.D.O. 29
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 26
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 21
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Mötley Crüe

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31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража

10 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE на Sweden Rock

5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

28 май 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

27 май 2023 : 		 BOB ROCK: «MÖTLEY CRÜE записали три песни»

24 май 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE открыли европейский тур

15 май 2023 : 		 У MÖTLEY CRÜE есть новые песни

13 май 2023 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «JOHN 5 был готов сыграть наш сет ещё до появления в группе»

4 май 2023 : 		 STEPHEN PEARCY: «MÖTLEY CRÜE хотели увести гитариста и у меня»

4 май 2023 : 		 Drum-cam от MÖTLEY CRÜE

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

27 апр 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о том, почему именно JOHN 5

26 апр 2023 : 		 PHIL COLLEN — о смене гитаристов в MÖTLEY CRÜE

22 апр 2023 : 		 Вокалист L.A. GUNS о MÖTLEY CRÜE: «Фанера им только на благо, представьте, как было бы без неё?»

19 апр 2023 : 		 CARMINE APPICE удивлён реакции на его слова о Mick'e Mars'e и MÖTLEY CRÜE

19 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE и BOB ROCK в студии
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Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»



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Участники DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE недавно побеседовали с Tara Brown из "60 Minutes" Австралия и ответили на вопрос о том, думают ли они о пенсии.

Joe: «Нет, боже. Я даже юридически не достиг пенсионного возраста, так что для меня это даже не маячит на горизонте. Но нет, [выход на пенсию] никогда не приходил мне в голову. Потому что нам нравится делать то, что мы делаем. И так было всегда. И пусть так будет и дальше»

Nikki: «Я чувствую, что наш [средний] палец вот-вот вытянется. Я уверен, что мы находимся в фазе "нам все по барабану" в нашей карьере!»




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31 июл 2023
Klawd Air
Да уж понятно, что вам на всë похуй и на Мика Марса в том числе.

просмотров: 352

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