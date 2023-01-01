сегодня



Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году



Nikki Sixx в интервью People сообщил, что в 2024 году он выпустит некий анимационный проект музыкальной тематики, режиссером которого будет Rob Minkoff ("Король Лев"), а также новую музыку от MÖTLEY CRÜE.







+0 -0



просмотров: 220

