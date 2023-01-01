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*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 33
*BRUCE DICKINSON женился в третий раз 19
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
*DEE SNIDER: «Свобода слова — это привилегия!» 15
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Mötley Crüe

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14 дек 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году

10 ноя 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Японии

6 ноя 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

3 ноя 2023 : 		 Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»

2 ноя 2023 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE о возможности тура с GUNS N' ROSES

31 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Mick был лучше всех»

29 окт 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

14 окт 2023 : 		 Бывший продюсер MÖTLEY CRÜE: «Sixx придумал мне образ, далекий от правды»

23 сен 2023 : 		 Фрагмент переиздания MÖTLEY CRÜE

21 сен 2023 : 		 Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши»

18 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Омахе

15 авг 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Северной Дакоте

12 авг 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»

3 авг 2023 : 		 Готовится переиздание MÖTLEY CRÜE

31 июл 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «А нам все по ...!»

28 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE не планируют менять сет-лист

19 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Глазго

12 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE — о лондонском концерте

4 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE в Лондоне

3 июл 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE записали три песни и готовят новый тур

22 июн 2023 : 		 MACHINE GUN KELLY присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

17 июн 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

13 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE из Финляндии

12 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE хотят арбитража

10 июн 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE на Sweden Rock

5 июн 2023 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Одно из самых глупых заявлений, что мы играем под фанеру»
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Басист MÖTLEY CRÜE обещает новую музыку в 2024 году



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Nikki Sixx в интервью People сообщил, что в 2024 году он выпустит некий анимационный проект музыкальной тематики, режиссером которого будет Rob Minkoff ("Король Лев"), а также новую музыку от MÖTLEY CRÜE.

New MГ–TLEY CRГњE Music Coming In 2024; NIKKI SIXX Teams Up With The Lion King Director On New Music-Themed Animation Project




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