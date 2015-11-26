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Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки



В рамках недавнего интервью барабанщиком NONPOINT Robb Rivera обсудил триумфальное возвращение на сцену вокалиста MÖTLEY CRÜE:



«Мне жаль Vince'а. MÖTLEY CRÜE — отличная группа. У него есть год, чтобы собраться с силами для [стартующего в 2022 году тура "The Stadium Tour" с DEF LEPPARD и POISON]. И это печально, но я всё равно люблю MÖTLEY CRÜE. Я знаю, что у него были некоторые трудности, он стареет и всё такое, так бывает, да. Не каждый может быть таким, как Rob Halford или как Ронни Джеймс Дио перед смертью — он всё ещё пел на высочайшем уровне. Вы должны заботиться о себе. Я не знаю его лично, но я надеюсь, что он предпримет правильные шаги. Потому что я знаю, что DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE вместе — это будет потрясающий тур. Любой, кто жил в ту эпоху, вновь почувствует себя как в средней школе!»







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