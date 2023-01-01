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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 33
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
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Mötley Crüe

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Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»



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Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE Mick Mars в интервью Guitar World обсудил тему своего ухода из коллектива:

«Я очень горжусь своей работой. У меня на стене висят все золотые диски и другие памятные награды. Для меня гастроли стали слишком тяжёлым бременем. Я старался быть как можно более откровенным с ними, говоря: "Я не могу больше этим заниматься" из-за моего состояния здоровья. Это было неприятно, но да... Я горжусь всем, что сделали MÖTLEY CRÜE, и всем, чего мы достигли вместе».

На вопрос о том, поддерживает ли он отношения с гитаристом John'ом 5, который заменил его в MÖTLEY CRÜE, он ответил:

«Я никогда не испытывал к нему неприязни. Он мне всегда нравился и продолжает нравиться. Он был моим очень хорошим другом в течение долгого времени. Так что я думаю, что они сделали очень мудрый выбор в пользу John'а».




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