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Mick Mars: «MÖTLEY CRÜE сделали верный выбор»



Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE Mick Mars в интервью Guitar World обсудил тему своего ухода из коллектива:



«Я очень горжусь своей работой. У меня на стене висят все золотые диски и другие памятные награды. Для меня гастроли стали слишком тяжёлым бременем. Я старался быть как можно более откровенным с ними, говоря: "Я не могу больше этим заниматься" из-за моего состояния здоровья. Это было неприятно, но да... Я горжусь всем, что сделали MÖTLEY CRÜE, и всем, чего мы достигли вместе».



На вопрос о том, поддерживает ли он отношения с гитаристом John'ом 5, который заменил его в MÖTLEY CRÜE, он ответил:



«Я никогда не испытывал к нему неприязни. Он мне всегда нравился и продолжает нравиться. Он был моим очень хорошим другом в течение долгого времени. Так что я думаю, что они сделали очень мудрый выбор в пользу John'а».







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