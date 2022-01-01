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*Новое видео BEHEMOTH 52
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*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 21
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 17
*MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023 13
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Mötley Crüe

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Фанат упал с верхнего яруса на концерте MÖTLEY CRÜE



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TMZ получил видеозапись того, как люди на концерте собрались вокруг мужчины и оказывали ему помощь, в то время как MÖTLEY CRÜE исполняли свою классическую песню "Looks That Kill". Свидетель рассказал сайту, что вокруг пострадавшего была лужа крови. Полиция и медики быстро прибыли на место, положили мужчину на каталку и вывезли его со стадиона.

Свидетель Стивен Нили, присутствовавший на концерте, рассказал 13News:

«Мы увидели фигуру, сначала мы не поняли, что это человек, мы подумали, что это, знаете, они разбрасывали волейбольные мячи и разные предметы в толпе. Но когда раздался двойной удар, мы поняли, что это человек. Было слышно, как все вздохнули, когда заиграла музыка».

«Все просто стояли и смотрели, пытаясь понять, что делать, с кем поговорить, кого позвать, чтобы подойти к месту приземления и проверить состояние человека, — добавила другая свидетельница, Криста Нили. — Мы не знали, дышит он или нет, или что вообще происходит».

Другая женщина, ставшая свидетелем инцидента, рассказала Fox 59, что кто-то упал на её парня, когда он стоял на лестничной площадке за пределами сидений.

«Я вернула его в наш проход, и тогда я увидела мужчину, который лежал на земле рядом с тем местом, где стоял мой парень», — сказала женщина. По словам женщины, упавший мужчина был без сознания, и из-под него сразу же начала сочиться кровь.

«Просто невероятно, сколько потребовалось времени, чтобы вызвать медиков на помощь, — сказала она. — Люди вокруг пытались помочь, но кровь была повсюду. Время имеет решающее значение, когда речь идёт о подобных травмах, особенно из-за потери крови».

Представитель полиции Индианаполиса сообщил TMZ, что они оказали помощь пострадавшему, который «был в сознании и дышал». Полицейские подтвердили, что они выясняют, был ли мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, перегнулся через перила и упал с верхнего яруса на нижний. В настоящее время его состояние неизвестно.




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