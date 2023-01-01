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Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не ожидали, что Mick не сможет»



Nikki Sixx в интервью Guitar World рассказал о замене гитариста в MÖTLEY CRÜE:



«Мы никак не ожидали, что Mick не будет в состоянии гастролировать и ему придётся уйти из группы. В середине — даже не в середине — грандиозного турне мы должны были спросить себя: "Хотим ли мы подвести фанатов? Хотим ли мы подвести [концертных промоутеров] Live Nation? Хотим ли мы подвести [партнёров по туру] DEF LEPPARD? Хотим ли мы подвести самих себя, потому что оригинальный участник нашей группы больше не может гастролировать?" Мы должны были тщательно проанализировать, что мы собираемся делать».



Насчёт появления John 5 в команде он сказал:



«Он знал всех участников группы, и у меня с ним сложились сочинительские и дружеские отношения, плюс я даже был с ним в студии, где он вместе с группой сочинял материал для [саундтрека к] фильму "The Dirt". Мы оказались в ужасной ситуации, о которой мы не спрашивали и к которой не стремились, ну а дальше всё стало совершенно ясно. Если и был "тот самый парень", то им мог быть только John. Как я уже сказал, мы не выбирали такого развития событий, но раз уж нас поставили в такое положение, мы очень довольны тем, что имеем на данный момент».







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