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NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE



NEAL SCHON высказался в поддержку уволенного из MÖTLEY CRÜE Mick'a Mars'a, проголосовав в Твиттере за то, что он относит себя к команде Mick'a, и добавил:



«Учитывая его проблемы со здоровьем, и его очевидную энергичность, которую он дарит группе своей игрой на гитаре, он просто не заслужил такого».

Given his health issues, and he obvious swagger, he gives to the band through his guitar playing. He didnвЂ™t deserve this.













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