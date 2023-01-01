Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*XXV — бабка ягодка опять! 57
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 16
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Лидер WHITESNAKE не знает, когда вернется на сцену 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*XXV — бабка ягодка опять! 57
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
[= ||| все новости группы



*

Mötley Crüe

*



12 апр 2023 : 		 Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»

11 апр 2023 : 		 NEAL SCHON поддержал бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE

11 апр 2023 : 		 K.K. DOWNING посочувствовал MICK'y MARS'y и заявил, что они в похожем положении

11 апр 2023 : 		 BOB DAISLEY: «Я убеждал MÖTLEY CRÜE не увольнять Mick'a»

7 апр 2023 : 		 MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»

7 апр 2023 : 		 MÖTLEY CRÜE ответили Mick'y Mars'y

7 апр 2023 : 		 MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает, что все партии Sixx'a в последнем туре — фанера

17 мар 2023 : 		 CARMINE APPICE: «MICK MARS ушёл, потому что MÖTLEY CRÜE играют под фанеру»

13 мар 2023 : 		 RICK ALLEN присоединился на сцене к MÖTLEY CRÜE

10 мар 2023 : 		 Видео полного выступления MÖTLEY CRÜE

9 мар 2023 : 		 NIKKI SIXX хочет, чтобы MÖTLEY CRÜE существовали, как минимум, до 2031 года

3 мар 2023 : 		 В самолёте MÖTLEY CRÜE и DEF LEPPARD

25 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

21 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

17 фев 2023 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Это Mick решил не ездить в туры, а не MÖTLEY CRÜE»

14 фев 2023 : 		 Видео с выступления MÖTLEY CRÜE

8 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MÖTLEY CRÜE готовит «нечто особенное»

4 фев 2023 : 		 Первое фото нового состава MÖTLEY CRÜE

13 дек 2022 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уговорить MÖTLEY CRÜE вернуться было несложно»

24 ноя 2022 : 		 MÖTLEY CRÜE выпускают бокс-сет

1 ноя 2022 : 		 Видео с последнего концерта гитариста MÖTLEY CRÜE

31 окт 2022 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о новом гитаристе

28 окт 2022 : 		 JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE

27 окт 2022 : 		 Mick Mars завязал с турами MÖTLEY CRÜE

23 окт 2022 : 		 JOHN 5 — хороший выбор для MÖTLEY CRÜE?

23 окт 2022 : 		 Первые даты мирового тура DEF LEPPARD и MÖTLEY CRÜE
Показать далее
| - |

|||| 12 апр 2023

Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»



zoom
В недавней беседе с Variety, Alien Kovac, менеджер MÖTLEY CRÜE на протяжении последних 29 лет, сказал, что он был настолько возмущен интервью, которое Mars дал изданию Variety после подачи иска, что согласился выступить с официальным заявлением по поводу обвинений музыканта, включая вопрос о том, записаны ли в большинстве случаев на пленку партии музыкантов на концертах.

Он заявил, что Mars выступает со списком обвинений, «чтобы получить рычаг в клеветнической кампании против MÖTLEY. Он напал на группу, и сделал это клеветническим способом, с ложными обвинениями и искажением фактов перед фанатами. Mick не является жертвой. Жертвами являются MÖTLEY CRÜE и бренд, которым Mick так гордится. Меня расстраивает не Mick, а его представители, которые заставляют его говорить и делать неприятные для бренда, о котором он так заботится, MÖTLEY CRÜE, поступки. У него дегенеративное заболевание, и люди используют его в своих интересах. Это называется жестокое обращение с пожилыми людьми.

Представители Mick'a понятия не имеют, что они сделали, но я запретил группе говорить об этом, так что они не собираются настраивать фанатов против Mick'а. Но я собираюсь сделать так, чтобы люди поняли, что с Mick'ом не обращались плохо. На самом деле, с ним обращались лучше, чем с кем-либо другим в группе, они носили его на руках и спасли ему жизнь!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 177

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом