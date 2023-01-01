12 апр 2023



Менеджер MÖTLEY CRÜE: «Группа носила Mick'a на руках!»



В недавней беседе с Variety, Alien Kovac, менеджер MÖTLEY CRÜE на протяжении последних 29 лет, сказал, что он был настолько возмущен интервью, которое Mars дал изданию Variety после подачи иска, что согласился выступить с официальным заявлением по поводу обвинений музыканта, включая вопрос о том, записаны ли в большинстве случаев на пленку партии музыкантов на концертах.



Он заявил, что Mars выступает со списком обвинений, «чтобы получить рычаг в клеветнической кампании против MÖTLEY. Он напал на группу, и сделал это клеветническим способом, с ложными обвинениями и искажением фактов перед фанатами. Mick не является жертвой. Жертвами являются MÖTLEY CRÜE и бренд, которым Mick так гордится. Меня расстраивает не Mick, а его представители, которые заставляют его говорить и делать неприятные для бренда, о котором он так заботится, MÖTLEY CRÜE, поступки. У него дегенеративное заболевание, и люди используют его в своих интересах. Это называется жестокое обращение с пожилыми людьми.



Представители Mick'a понятия не имеют, что они сделали, но я запретил группе говорить об этом, так что они не собираются настраивать фанатов против Mick'а. Но я собираюсь сделать так, чтобы люди поняли, что с Mick'ом не обращались плохо. На самом деле, с ним обращались лучше, чем с кем-либо другим в группе, они носили его на руках и спасли ему жизнь!»







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