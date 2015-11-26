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Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»



Nikki Sixx в рамках недавнего интервью коснулся темы "The Stadium Tour" с DEF LEPPARD и другими:



«Мы думали, что будем гастролировать в этом году. Потом появился дельта-вариант. И некоторые из моих друзей поехали и выступили, и у кого-то всё прошло отлично, а у некоторых были большие проблемы.



На уровне бизнеса вы не можете получить страховку от COVID. Так что если у тебя большое шоу — MÖTLEY, DEF LEPPARD, POISON и JOAN JETT — которое приносит много денег... Если это шоу срывается из-за кого-то, ты просто теряешь деньги, а ты можешь потерять столько шоу, после чего ты по сути гастролируешь бесплатно. Поэтому мы решили повременить, подождать, чтобы посмотреть, как AEGs, Live Nations и другие группы собираются справиться с этим. И я думаю, что мы приняли правильное решение.



Мы начали разработку шоу в апреле. В принципе оно уже готово, но есть некоторые новые технологии, которые появились за последние несколько лет, которые мы, возможно, захотим задействовать. А потом у нас уже есть декорации — всё готово — так что нам не нужно проводить совещания из серии: "я хочу сыграть эту песню" или "я хочу сыграть эту песню". Все согласились с выбором, это и правда классный сет, в котором есть несколько попурри.



Мы начинаем репетиции группы в мае. Я не знаю, как всё это будет. Мы любим репетировать три или четыре недели. Даже если у нас четыре недели, мы довольно плотно работаем в течение трёх недель, но иногда ты теряешь день то там, то здесь — кто-то заболел, у кого-то сломалась машина, — так что мы всегда [отводим себе] четыре недели. Потом мы едем в Атланту, где открывается тур, и занимаемся предварительной подготовкой со всеми участниками, готовим шоу и разбираем его, чтобы всё было как по нотам. А потом 19 июня, я надеюсь, начнётся тур. И я не могу дождаться его старта!»







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