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Mötley Crüe

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18 окт 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»

8 окт 2021 : 		 Фрагмент из переиздания MÖTLEY CRÜE

5 окт 2021 : 		 Новый ремастер от MÖTLEY CRÜE

28 сен 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продал дом

9 сен 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE пытается привести себя в форму

20 авг 2021 : 		 NIKKI SIXX рад, что MÖTLEY CRÜE никуда не поехали

5 авг 2021 : 		 JOHN CORABI признался, что не любит "Generation Swine"

1 авг 2021 : 		 Обновленная версия альбома MÖTLEY CRÜE выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE заявил, что их стадионный тур может продолжиться в других странах

28 июн 2021 : 		 Барабанщик NONPOINT надеется, что вокалист MÖTLEY CRÜE возьмёт себя в руки

24 июн 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE — о долголетии группы: «Одна из главных причин — дух товарищества»

22 июн 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

20 май 2021 : 		 Трейлер переиздания MÖTLEY CRÜE

18 май 2021 : 		 Переиздание MÖTLEY CRÜE выйдет летом

16 май 2021 : 		 Стадионный тур MÖTLEY CRÜE отложен

11 май 2021 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE завершает работу над книгой

23 апр 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE выпустят кассетный бокс-сет

13 апр 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур с OZZY запустил нас»

8 мар 2021 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE получил первую дозу

1 мар 2021 : 		 Так будет ли тур MÖTLEY CRÜE? Отвечает Nikki

24 фев 2021 : 		 В "American Idol" исполнили песню MÖTLEY CRÜE

23 янв 2021 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «У меня в жизни не было такой паузы»

21 янв 2021 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Я называю нас дерьмоприсосами!»

20 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE — сорок!

15 янв 2021 : 		 MÖTLEY CRÜE начнут отмечать на выходных

31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы правильно сделали, что никуда не поехали»



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Nikki Sixx в рамках недавнего интервью коснулся темы "The Stadium Tour" с DEF LEPPARD и другими:

«Мы думали, что будем гастролировать в этом году. Потом появился дельта-вариант. И некоторые из моих друзей поехали и выступили, и у кого-то всё прошло отлично, а у некоторых были большие проблемы.

На уровне бизнеса вы не можете получить страховку от COVID. Так что если у тебя большое шоу — MÖTLEY, DEF LEPPARD, POISON и JOAN JETT — которое приносит много денег... Если это шоу срывается из-за кого-то, ты просто теряешь деньги, а ты можешь потерять столько шоу, после чего ты по сути гастролируешь бесплатно. Поэтому мы решили повременить, подождать, чтобы посмотреть, как AEGs, Live Nations и другие группы собираются справиться с этим. И я думаю, что мы приняли правильное решение.

Мы начали разработку шоу в апреле. В принципе оно уже готово, но есть некоторые новые технологии, которые появились за последние несколько лет, которые мы, возможно, захотим задействовать. А потом у нас уже есть декорации — всё готово — так что нам не нужно проводить совещания из серии: "я хочу сыграть эту песню" или "я хочу сыграть эту песню". Все согласились с выбором, это и правда классный сет, в котором есть несколько попурри.

Мы начинаем репетиции группы в мае. Я не знаю, как всё это будет. Мы любим репетировать три или четыре недели. Даже если у нас четыре недели, мы довольно плотно работаем в течение трёх недель, но иногда ты теряешь день то там, то здесь — кто-то заболел, у кого-то сломалась машина, — так что мы всегда [отводим себе] четыре недели. Потом мы едем в Атланту, где открывается тур, и занимаемся предварительной подготовкой со всеми участниками, готовим шоу и разбираем его, чтобы всё было как по нотам. А потом 19 июня, я надеюсь, начнётся тур. И я не могу дождаться его старта!»

MГ–TLEY CRГњE





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

AlexTronenko


18 окт 2021, 14:07		С Винсом Нилом вы и в 22 году никуда не поедете )) То голос пропал, то пару дней назад со сцены упал, ребра сломал себе

olly71


18 окт 2021, 14:20		Надеюсь что вы никуда не поедете . Потому что если обьявили что вы сдохли в 2015 то значит сдохли.

Санчез


18 окт 2021, 15:33		olly71, как по мне, им следовало разбежаться после выхода доктора филгуда

AlexTronenko


18 окт 2021, 16:50		а мне последний альбом 2008 года зашел, прям частенько переслушиваю

olly71


18 окт 2021, 17:21		Санчез Без Винса был очень хороший альбом ну прям очень мне зашёл . Сто лет уже не слушал их но помню что и на последнем что то мне понравилось песни 2-3

hansi_hrb


18 окт 2021, 17:46		Лучше б вы без жирного поехали.


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