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Басист MÖTLEY CRÜE: «Тот образ жизни, который выбрал Фредди, его же и убил»



В недавнем разговоре с Pollstar басиста MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx'a попросили сравнить фильм о его группе с фильмом в QUEEN:



«Фильм о QUEEN был важен, потому что он инициировал разговоры о гендерной идентичности в 2019 году. Интересно, что выбор жизни Фредди [Меркьюри] был, в конце концов, тем, что его и убило, но он принес огромные изменения в сознании. Музыка была замечательной — QUEEN одна из моих любимых групп, — но она также принесла массам важный диалог, который происходит прямо сейчас»



Выход фильма вас удовлетворил?



«Мы верили в себя и ставили на себя, когда другие не верили. Вот почему было так важно, чтобы фильм показал, как мы получали наши мастер-ленты, что было революционным в то время. Мы работали, чтобы вернуть их обратно, и превратили это в кучу денег, что дало нам еще больше свободы. Если у вас есть финансовая независимость как художника, вам не нужно что-то продавать, чтобы делать то, что вы хотите. Вы должны думать о разных вариантах дохода, но при этом защищая самое главное — ваш бренд. Книги, бродвейские шоу, фильмы, радио-шоу…»





















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