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Mötley Crüe

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24 мар 2019 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Тот образ жизни, который выбрал Фредди, его же и убил»

22 мар 2019 : 		 Новые песни MÖTLEY CRÜE

19 мар 2019 : 		 MICK MARS: «Мой сольник будет жёстче MÖTLEY CRÜE»

16 мар 2019 : 		 Кавер-версия хита MADONNA от MÖTLEY CRÜE

11 мар 2019 : 		 Вокалист MÖTLEY CRÜE: «То, что мы не выступаем, не означает, что мы развалились»

26 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX о возможных концертах MÖTLEY CRÜE

20 фев 2019 : 		 Трейлер фильма о MÖTLEY CRÜE

20 фев 2019 : 		 NIKKI SIXX о сцене KISS: «Наш хладный труп еще не остыл, а тут такое»

19 фев 2019 : 		 Тизер фильма о MÖTLEY CRÜE

8 фев 2019 : 		 MACHINE GUN KELLY в новом треке MÖTLEY CRÜE

9 янв 2019 : 		 Канадский фэн MÖTLEY CRÜE заявил, что песня группы побудила его превысить скорость

3 дек 2018 : 		 Фильм о MÖTLEY CRÜE выйдет весной

26 окт 2018 : 		 VINCE NEIL завершил запись двух песен MÖTLEY CRÜE

14 окт 2018 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE обещает сюрприз

17 сен 2018 : 		 Новые песни MÖTLEY CRÜE попадут в фильм

13 сен 2018 : 		 MÖTLEY CRÜE записывают четыре новые песни

6 сен 2018 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «После выхода сольника я потеряю некоторых фанатов»

4 апр 2018 : 		 Новый статуэтки MÖTLEY CRÜE выйдут летом

27 мар 2018 : 		 DAVID COSTABILE сыграет менеджера MÖTLEY CRÜE

7 мар 2018 : 		 REBEKAH GRAF сыграет в фильме о MÖTLEY CRÜE

2 мар 2018 : 		 Tony Cavalero подтвердил, что сыграет OZZY в фильме о MÖTLEY CRÜE

20 фев 2018 : 		 Фигурки MÖTLEY CRÜE выйдут весной

15 фев 2018 : 		 TONY CAVALERO может сыграть OZZY OSBOURNE в фильме о MÖTLEY CRÜE

23 янв 2018 : 		 Список актеров, которые сыграют музыкантов MÖTLEY CRÜE

10 сен 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от MÖTLEY CRÜE
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Басист MÖTLEY CRÜE: «Тот образ жизни, который выбрал Фредди, его же и убил»



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В недавнем разговоре с Pollstar басиста MÖTLEY CRÜE Nikki Sixx'a попросили сравнить фильм о его группе с фильмом в QUEEN:

«Фильм о QUEEN был важен, потому что он инициировал разговоры о гендерной идентичности в 2019 году. Интересно, что выбор жизни Фредди [Меркьюри] был, в конце концов, тем, что его и убило, но он принес огромные изменения в сознании. Музыка была замечательной — QUEEN одна из моих любимых групп, — но она также принесла массам важный диалог, который происходит прямо сейчас»

Выход фильма вас удовлетворил?

«Мы верили в себя и ставили на себя, когда другие не верили. Вот почему было так важно, чтобы фильм показал, как мы получали наши мастер-ленты, что было революционным в то время. Мы работали, чтобы вернуть их обратно, и превратили это в кучу денег, что дало нам еще больше свободы. Если у вас есть финансовая независимость как художника, вам не нужно что-то продавать, чтобы делать то, что вы хотите. Вы должны думать о разных вариантах дохода, но при этом защищая самое главное — ваш бренд. Книги, бродвейские шоу, фильмы, радио-шоу…»

MГ–TLEY CRГњE Bassist NIKKI SIXX On Legendary QUEEN Frontman - "FREDDIE MERCURY's Life Choices Were, In The End, What Killed Him"









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