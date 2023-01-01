17 мар 2023



CARMINE APPICE: «MICK MARS ушёл, потому что MÖTLEY CRÜE играют под фанеру»



CARMINE APPICE в недавней беседе с Ultimate Guitar ответил на вопрос, что он думает относительно ухода MICK'a MARS'a из MÖTLEY CRÜE:



«Вот что я вам скажу. Я разговаривал с Mick'ом, и он сказал мне: "Когда я участвовал в "Stadium Tour", я не чувствовал себя счастливым". В принципе всё было записано на плёнку, всё было распланировано, и, в конечном счёте, было полным дерьмом. А сам Mick — очень хороший музыкант, и поэтому дать ему волю и заставить играть как попало — это не сработает в его случае. Правда в том, что в MÖTLEY CRÜE уже давно всё было странно, и Mick'у не нравилось, что всё записывалось на плёнку. Mick сказал мне, что люди, пришедшие на концерт, могут определить, что все было записано заранее, и что всё это было на плёнке.



Когда ты играешь на таком стадионе, ты можешь услышать, что попадает в мониторы, а что нет. И было очевидно, что вокал Vince'a [Neil'a], бас, барабаны, гитары и всё остальное было записано заранее. Mick разозлился и сказал: "Я могу играть всё это. Я хочу играть эти песни. Я не хочу делать вид, что играю их". Так что, я думаю, это была одна из причин, почему он сказал: "С меня хватит". Конечно, болезнь, которая у него есть, не способствует, и это не облегчает жизнь в туре, но Mick может исполнять все партии».



На замечание о том, что Mick не ладил с остальными участниками MÖTLEY CRÜE, Carmine ответил:



«Верно, он не уживался с другими. У него были свои средства передвижения, и он ездил один на автобусе, в то время как другие ребята летали повсюду. Он говорил: "Чувак, эти парни просаживают свои деньги, летая на каждый концерт". Они все были заняты тем, что пытались быть звёздами рока, а Mick просто хотел играть музыку. Mick не хотел тратить время и деньги на перелёты, поэтому он путешествовал на автобусе. Их образ жизни отличается от его, и поэтому было много разногласий. Я полагаю, что ему это просто надоело. Они должны были провести свой последний тур, а потом они опять вернулись. Далее они провели "The Stadium Tour", и он должен был стать последним. И когда они снова собрались, он сказал: "Вы можете это сделать, но я не собираюсь выходить на сцену ради этого"».







+0 -0



просмотров: 280

