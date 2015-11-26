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NIKKI SIXX о возможных концертах MÖTLEY CRÜE



После того, как участники MÖTLEY CRÜE собрались для записи нескольких песен для нового фильма, у ряда поклонников возникла идея, что группа готова дать специальные концерты по этому случаю, но Nikki Sixx пресек влажные подростковые фантазии на корню:



«Порой я смотрю на своих друзей из AEROSMITH или METALLICA и мне приходит в голову мысль: "А не слишком ли рано мы ушли?". Но никаких от нас концертов не ждите. Может мы соберемся и поджемуем в гостиной у Mick'a».











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