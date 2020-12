сегодня



Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в рамках одного из интервью рассказал о своём отношении к альбому "Theatre Of Pain":



«Фрагментами я его люблю, фрагментами — нет. Я не могу сказать, что он совсем не айс, так как есть на альбоме хороший материал, но как группа мы всё ещё пытались понять, что мы все вместе можем сделать. Я просто подходил к процессу сочинения с прицелом, как и все мы, впрочем, на Дэвида Боуи. Каждый раз, когда вы видели его, он превращался во что-то другое. Нам это нравилось, поэтому в "Theatre Of Pain" мы сильно приукрашивали картину — суперяркие цвета, больше макияжа. На другой пластинке у нас уже был другой подход, мы всегда развивались, но "Theatre Of Pain" появился достаточно рано, когда мы всё ещё пытались понять, что такое MÖTLEY CRÜE».







