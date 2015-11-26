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Mötley Crüe

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31 дек 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу

7 дек 2020 : 		 Перчинки от MÖTLEY CRÜE

20 ноя 2020 : 		 TOMMY LEE : «Люблю я MÖTLEY CRÜE 1994!»

21 окт 2020 : 		 Tommy Lee: «Ну для меня было бы честью, если б MÖTLEY CRÜE взяли в Зал Славы Рок-н-Ролла»

21 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Понятие рок-звезды — фальшивка»

5 окт 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE продает дом

20 сен 2020 : 		 Хоккейные джерси от MÖTLEY CRÜE

14 сен 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"

20 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE «Переехать было правильно!»

17 авг 2020 : 		 Вокалист BULLETBOYS подтвердил, что проходил прослушивание в MÖTLEY CRÜE

17 авг 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Я самый недооценённый басист в мире!»

12 авг 2020 : 		 Бывший вокалист KIK TRACEE — о прослушивании в MÖTLEY CRÜE

31 июл 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Надеюсь на вакцину»

28 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Фанаты хотели ощутить время, когда никто не надевал презервативы»

1 июл 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Выход фильма повлиял на продажи тура»

19 июн 2020 : 		 Новые даты тура MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON

17 июн 2020 : 		 Гитарист DEF LEPPARD не удивлён, что MÖTLEY CRÜE так быстро сдали назад

13 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE — о том, почему группа сдала назад

11 июн 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о новом шоу: «Это звездец как круто!»

3 июн 2020 : 		 Тур MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD, POISON and JOAN JETT & THE BLACKHEARTS перенесен на 2021

3 май 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE, DEF LEPPARD и POISON о туре

29 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE критикует «эгоголиков»

24 апр 2020 : 		 MÖTLEY CRÜE ждут ответа

18 апр 2020 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Тур пока в силе»

16 апр 2020 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Не парьтесь насчёт спорта и концертов, есть дела важнее»

7 апр 2020 : 		 Ошейники от MÖTLEY CRÜE, MOTÖRHEAD и SLAYER
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Барабанщик MÖTLEY CRÜE не особо любит третью работу



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Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee в рамках одного из интервью рассказал о своём отношении к альбому "Theatre Of Pain":

«Фрагментами я его люблю, фрагментами — нет. Я не могу сказать, что он совсем не айс, так как есть на альбоме хороший материал, но как группа мы всё ещё пытались понять, что мы все вместе можем сделать. Я просто подходил к процессу сочинения с прицелом, как и все мы, впрочем, на Дэвида Боуи. Каждый раз, когда вы видели его, он превращался во что-то другое. Нам это нравилось, поэтому в "Theatre Of Pain" мы сильно приукрашивали картину — суперяркие цвета, больше макияжа. На другой пластинке у нас уже был другой подход, мы всегда развивались, но "Theatre Of Pain" появился достаточно рано, когда мы всё ещё пытались понять, что такое MÖTLEY CRÜE».

TOMMY LEE Doesn



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