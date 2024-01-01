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*Йе в BURZUM 47
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 24
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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Mötley Crüe

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Прощальный концерт MÖTLEY CRÜE в 4K выйдет весной



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По сообщению Blue-ray.com, 22 апреля состоится выход записи прощального концерта MÖTLEY CRÜE "The End - Live in Los Angeles" в разрешении 4K, съемки которого проходили 31 декабря 2015 года.




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