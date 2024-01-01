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Прощальный концерт MÖTLEY CRÜE в 4K выйдет весной



По сообщению Blue-ray.com, 22 апреля состоится выход записи прощального концерта MÖTLEY CRÜE "The End - Live in Los Angeles" в разрешении 4K, съемки которого проходили 31 декабря 2015 года.







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