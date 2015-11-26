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Барабанщик MÖTLEY CRÜE похвалил актёров байопика "The Dirt"



Барабанщик MÖTLEY CRÜE Tommy Lee похвалил актёров, которые исполнили роли музыкантов группы в байопике "The Dirt". Роль самого Lee исполнил Machine Gun Kelly (настоящее имя Colson Baker), Daniel Webber (также сериал "Каратель") сыграл Vince'а Neil'а, Douglas Booth — басиста Nikki Sixx'а, а Iwan Rheon (также «Игры престолов») — гитариста Mick'а Mars'а.



Во время интервью для Noise11.com Tommy сказал:



«Все ребята, которые сыграли нас в фильме, прекрасно потрудились, они реально "схватили" наши характеры, просто улёт.



Я помню, как сидел и наблюдал за процессом вместе с Nikki. Во время съёмки сцен репетиции в Новом Орлеане было так странно просто сидеть смотреть, как вроде бы ты сам репетируешь. Мы просто переглянулись с чувством типа: "Боже, как это чертовски странно". Много таких моментов по ходу дела. Все проделали огромную работу, точно передав характер каждого из нас, просто до мурашек. Типа: "Вау, этот парень двигается точно так же, как Vince". Просто офигеть!».



















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