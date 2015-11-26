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Басист MÖTLEY CRÜE отметил 20 лет, как не берёт в рот крепкого



Nikki Sixx, отметивший летом двадцать лет с момента, как перестал брать в рот крепкое, поведал о том, как дошёл до жизни такой, в недавнем интервью:



«Мне нравится быть трезвым по многим причинам. Кто-то недавно сказал мне: "Мужик, ты выглядишь очень хорошо после всего, через что тебе пришлось пройти" [смеётся]. Это был трудный путь. Я был трезвым шесть лет. Я не совсем осознал это. То есть, я понял, но я сорвался и однажды загулял, а потом я продержался четыре года. Но потом я опять сорвался. Я не хотел возвращаться к этому. Я записался в реабилитационный центр 20 лет назад, потому что хотел разобраться. И потом я хотел донести это до людей. Я хочу, чтобы они увидели, как может выглядеть выздоровление»







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