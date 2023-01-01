7 апр 2023



MICK MARS: «Я годами прикрывал этих м*даков»



MICK MARS в беседе с Variety поговорил об отношениях с коллегами:



«Эти ребята с 87-го года пытались меня заменить. Они не смогли этого сделать, потому что я гитарист. Я помог создать эту группу. Это я придумал название MÖTLEY CRÜE, мои идеи, мои деньги, которые я получил от спонсора, чтобы основать эту группу. Она бы никуда не делась. А потом услышать такое от таких людей, как Bob Daisley из группы Ozzy Osbourne, когда мы гастролировали с ними, и Carmine Appice... [В своих мемуарах 2014 года Daisley рассказал о беседе с другими участниками MÖTLEY CRÜE в гастрольном автобусе в 1984 году, когда они якобы просили его совета по поводу увольнения Mars, и он настоятельно советовал не делать этого, говоря, что Mars был неотъемлемой частью их химии. Daisley повторил эту историю в интервью, которое было опубликовано несколько месяцев назад].



На протяжении многих лет они твердят, что у меня плохая память. И это полная, запредельная чушь. Примерно в 2012 году, когда они впервые начали говорить, что у меня плохая память и я не помню песен, я пришел домой и обратился ко всем своим врачам, потому что я поддерживаю себя, потому что я уже старый ублюдок. Там были все представители 10-й улицы [из менеджмента группы] — наверное, около пяти или шести человек — [а не] все мои врачи: "С ним все в порядке". И сейчас они продолжают играть со мной в эту игру.



Так что нет, правда в том, что Я хочу уйти из туров из-за моего АС [анкилозирующий спондилит, воспалительное, артритное заболевание, которое приводит к сращению позвонков]. У меня нет проблем с запоминанием песен. У меня нет проблем со всем этим. Но у меня есть проблема с тем, что они постоянно, все время, говорят мне, что я потерял память. Нет. Это неправда. Это не так. Абсолютно не так.



Но мое глупое тело говорит мне: "Нет, не делай этого" [ездить с концертами]. Знаете, мне будет 72 года, и я гастролировал с этими ребятами 41 год, помогал строить бренд, помогал делать то-то и то-то. А тебе вручают бумаги и говорят: "Это же безумие. Это глупо. Я к тому, что это глупо"».



Что касается его утверждений в иске о том, что 100% басовых партий были предварительно записаны, а некоторые партии вокала и барабанов не были живыми, Mars сказал:



«Да, в этом конкретном туре партии баса Nikki были записаны на 100%. Барабанов Tommy, насколько мне известно, было записано очень много. Я не могу сказать, что он записал все, но было несколько сообщений от людей в зале, которые говорили: "О, я слышал, как играют барабаны, но там нет Tommy. Песня началась, а барабанщика нет". И все в таком духе. И на самом деле все, что мы делали во время стадионного тура, было записано на пленку, потому что если бы мы этого не сделали, если бы мы пропустили какую-то часть, пленка продолжала бы крутиться, и вы бы ничего не заметили.



В любом случае, это были худшие 36 концертов за всю историю группы. Это было 36 концертов [вместо первоначально запланированных 12], потому что они знали, что после этого я хотел уйти из группы. [В иске Mars утверждает, что он не хотел участвовать в дополнительных двух десятках концертов, которые были добавлены, но согласился на это]. Я не знаю, и я не могу с уверенностью сказать, что знаю, но у меня довольно хорошее предчувствие, что они все равно хотели, чтобы я ушел. Потому что они хотят этого уже целую вечность. Это очень меня расстраивает. Я очень огорчен, что они вообще затеяли это дерьмо, когда я годами терпел этих мудаков».



Что касается того, чего он ожидает дальше, после подачи данного иска, Mick ответил следующее:



«Я думаю, что они надеются, что я просто сломаюсь и залягу на дно. Потому что я делал это много раз. Но эта хрень, которую я помогал строить в течение 41 года, извините, вы не отнимете ее у меня. Я очень много работал ради этого. Это мое. Я сохраню его. Ты не можешь его забрать. Извини. Но они хорошо подготовились, я уже могу вам сказать, потому что я тоже знаю их очень давно. Но я не отступлю. Я не собираюсь сдаваться. И мы увидим, что будет дальше. Я определенно не боюсь их, не запугиваю или что-то еще».



На вопрос о том, думает ли он, что фанаты MÖTLEY CRÜE будут разочарованы, узнав, что он и другие участники CRÜE "не являются группой братьев, как таковой", или он думает, что люди цинично отнесутся к этому и автоматически подумают: "Ну, конечно же, музыканты ненавидят друг друга", Mars ответил следующее:



«Ну, так оно и есть. Все в группах ненавидят друг друга, верно? Но предугадать это сложно. Будет много разочарованных людей, и будет много тех, кто скажет: "Да, расскажите мне что-нибудь новенькое". Но на сцене все участники группы как единое целое, пока они не уходят со сцены, а потом перестают быть таковыми.



Я не могу назвать цифру, но будет много людей, которые скажут: "Что, черт возьми, не так с этими ребятами? Знаете, на самом деле Mick просто хочет немного отдохнуть. Я же старик! [Смеется] Я думаю, что некоторые люди будут очень, очень переживать и скажут: "Нет Mick'a — нет группы". Но так говорят обо всех (кто уходит). Все так и есть. И как я уже сказал, я часть этой команды, которая сделала это имя. Я не позволю никому отнять его у меня — никому!»





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