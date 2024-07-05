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Black Sabbath

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Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"



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GEEZER BUTLER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что он думает о временах BLACK SABBATH с Tony Martin'ом:

«Был только один альбом, который я записал с ним. Это был — Боже, я даже не могу его вспомнить — он назывался "Cross Purposes". Tony Martin — отличный певец, и с ним было приятно работать. Не было никакого эгоизма или чего-то в этом роде. Он переходил к делу, когда это было нужно. И это был хороший альбом для меня, потому что где-то его половина была написана мной — музыкальная часть. Однажды я пошёл к Tony и дал ему всё это послушать, потому что в то время я занимался сольным творчеством, и у меня была куча материала. Я пошёл к нему домой и сыграл ему кое-что из того, что я сочинил, и ему многое понравилось. Так что, думаю, примерно половина из этого вошла в тот альбом».




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5 июл 2024
gravitgroove
Не стану питать надежд, но у них еще есть шанс поработать. Хотя бы в рамках студии и самим продюсировать запись. И издатели найдутся.
Like!1
5 июл 2024
resurgamresponses
gravitgroove, как раз пример БС показывает приоритет "фактора (под**бок) менеджмента" и всяких дурацких случайностей, по воле (и вне ее) музыкантов.
ps ничего не издадут. это все ля-ля
Like!1
5 июл 2024
Corpsegrinder04
I Witness, Cardinal Sin, Psychophobia ебашайшие песни. Да и весь альбом.
Like!1

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