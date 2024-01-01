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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*SEBASTIAN BACH сунул за Камалу 16
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Black Sabbath

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7 ноя 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

31 окт 2024 : 		 Астон Вилла и Адидас выпускают футболки и бутсы BLACK SABBATH

25 окт 2024 : 		 BILLY IDOL: «Я узнал о BLACK SABBATH за месяц до выхода дебюта»

24 окт 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 окт 2024 : 		 Превью нового релиза JAZZ SABBATH

9 сен 2024 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

24 июл 2024 : 		 Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!

5 июл 2024 : 		 Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"

17 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH

15 июн 2024 : 		 Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала

9 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового бокс-сета BLACK SABBATH

4 июн 2024 : 		 TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH

28 май 2024 : 		 TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"

27 май 2024 : 		 TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH

26 май 2024 : 		 Обновленная версия клипа BLACK SABBATH

25 май 2024 : 		 Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH

24 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

20 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом

15 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

27 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

13 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

29 мар 2024 : 		 Вскрытие BLACK SABBATH

22 мар 2024 : 		 Бокс-сет TONY MARTIN-Era BLACK SABBATH выйдет в мае
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|||| 7 ноя 2024

Обновленное видео BLACK SABBATH



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BLACK SABBATH выпустили ремастированную HD-версию клипа "Feels Good To Me" — этот трек вошел в альбом Tyr:

"Anno Mundi"
"The Law Maker"
"Jerusalem"
"The Sabbath Stones"
"The Battle Of Tyr"
"Odin's Court"
"Valhalla"
"Feels Good To Me"
"Heaven In Black"

BLACK SABBATH Release Newly Remastered HD Video For "Feels Good To Me"




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