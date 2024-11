7 ноя 2024



Обновленное видео BLACK SABBATH



BLACK SABBATH выпустили ремастированную HD-версию клипа "Feels Good To Me" — этот трек вошел в альбом Tyr:



"Anno Mundi"

"The Law Maker"

"Jerusalem"

"The Sabbath Stones"

"The Battle Of Tyr"

"Odin's Court"

"Valhalla"

"Feels Good To Me"

"Heaven In Black"







