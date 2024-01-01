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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 35
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 27
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 20
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Black Sabbath

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Превью нового релиза JAZZ SABBATH



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Кто-то скажет, что The 1968 Tapes - это третий альбом Jazz Sabbath, на котором трио, возглавляемое давним клавишником и гитаристом Black Sabbath/Ozzy Osbourne Adam Wakeman, представляет семь новых исследовательских джазовых аранжировок на основе композиций Black Sabbath периода 1970-1973 годов.

Вы также можете ознакомиться с примечаниями к альбому:

Несмотря на то, что до недавнего времени музыка Jazz Sabbath никогда не издавалась, она находила путь к миллионам уже более 50 лет. Пройдя через порочный круг личных трагедий и плагиата, песни, призванные изменить джазовый мир, в итоге породили гораздо более мрачное звучание. Теперь всплыла третья запись шестидесятых, возможно, самая важная.

В 1968 году Jazz Sabbath мгновенно стали хитом на джазовой сцене Великобритании. Вскоре им предложили заключить контракт на запись. Первая запись была отклонена лейблом; менеджер лейбла сказал, что она слишком экспериментальная и не имеет хитового потенциала. Однако, как и треки с последующих альбомов, эти композиции были бесстыдно представлены как «оригинальные песни» группой из Бирмингема несколько лет спустя. Их непреходящая популярность, даже в том грубом виде, в котором они были представлены, доказывает, насколько монументальными были эти песни и как часто ошибаются звукозаписывающие лейблы.

Теперь, когда правда наконец-то раскрыта, а бирмингемская группа разоблачена в качестве музыкальных шарлатанов, Jazz Sabbath наконец-то обработали записи 1968 года, чтобы представить публике свою лучшую работу.

The 1968 Tapes будут выпущены 29 ноября Blacklake Records на виниле, кассете, CD и в цифровом варианте:

"Into The Void"
"Spiral Architect"
"Warning"
"The Wizard"
"Electric Funeral"
"Supernaut"
"War Pigs"

Превью доступно ниже.

JAZZ SABBATH Share The 1968 Tapes Album Preview; Audio






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