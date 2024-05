сегодня



OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом



Ozzy Osbourne и Billy Morrison — ритм-гитарист группы Billy Idol'а и бывший басист THE CULT — выпустили последний эпизод своего нового интернет-телешоу "The Madhouse Chronicles". Во время беседы легендарный вокалист BLACK SABBATH рассказал о создании последнего альбома группы, получившего название "13". На вопрос о том, как появился "13", Ozzy ответил:



«Я познакомился с Риком Рубином давным-давно, ещё до того, как он стал работать над альбомом. И он сказал: "Слушай, если вы когда-нибудь снова соберётесь вместе, ты должен позволить мне спродюсировать альбом". И когда мы поехали в турне [1997 года], мы записали концертный альбом [1998 года] "Reunion". У нас было два [студийных] бонус-трека, которые вошли в альбом, и он в тот момент оказался в студии и сказал: "Мне нравится этот трек, но мне не нравится этот", а затем ушёл. А потом, когда прошло время, [жена и менеджер Ozzy] Sharon обратилась ко мне: "Рик Рубин хочет, чтобы ты записал с ним альбом"».



По поводу того, каким получился "13", Оззи поведал:



«Единственное, что я могу сказать об альбоме, и это не критика — нам всем было трудно его воздавать, все мы мало влияли на ситуацию. Это было похоже на возвращение к началу, когда у нас был [продюсер BLACK SABBATH] Роджер Бейн, и мы не знали о двойном трекинге. Если у тебя есть продюсер, то ты не должен делать это сам. Потому что Tony в основном продюсировал все альбомы после определённого времени. Наверное, ему пришлось переступить свою гордость.



Один из треков был долбаной импровизацией. Нам сказали: "Просто играйте и разогрейтесь перед началом". И в итоге это записали и включили в этот чёртов альбом».



По поводу отсутствия на "13" оригинального барабанщика BLACK SABBATH Bill'a Ward'a Ozzy сказал:



«Я не могу вспомнить, почему Bill не сделал этого. Я должен быть честным. Это были не совсем BLACK SABBATH, потому что с нами не было Bill'a. К примеру, если бы Джинджер Бейкер играл с THE BEATLES, это были бы не THE BEATLES».



Ozzy также рассказал о финальном шоу тура BLACK SABBATH "The End", которое состоялось в феврале 2017 года в родном городе группы — Бирмингеме, Англия. На вопрос, был ли он рад, что всё закончилось именно в тот момент, OSbourne ответил:



«Да, но мне было грустно, что Билла там не было. Tommy [Clufetos], мой барабанщик Bill».



На вопрос о том, доволен ли он тем, как всё закончилось, Ozzy сказал:



«Нет. Потому что BLACK SABBATH не закончили как следует. Осталась некая незавершённость. Если бы нам предложили дать ещё один концерт с Bill'ом, я бы с радостью согласился. Знаете, что было бы круто? Если бы мы пришли в клуб или ещё куда-нибудь без предупреждения, и просто сыграли. Мы начинали в клубе».







+3 -0



( 6 ) просмотров: 2151