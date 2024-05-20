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Black Sabbath

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OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом



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Ozzy Osbourne и Billy Morrison — ритм-гитарист группы Billy Idol'а и бывший басист THE CULT — выпустили последний эпизод своего нового интернет-телешоу "The Madhouse Chronicles". Во время беседы легендарный вокалист BLACK SABBATH рассказал о создании последнего альбома группы, получившего название "13". На вопрос о том, как появился "13", Ozzy ответил:

«Я познакомился с Риком Рубином давным-давно, ещё до того, как он стал работать над альбомом. И он сказал: "Слушай, если вы когда-нибудь снова соберётесь вместе, ты должен позволить мне спродюсировать альбом". И когда мы поехали в турне [1997 года], мы записали концертный альбом [1998 года] "Reunion". У нас было два [студийных] бонус-трека, которые вошли в альбом, и он в тот момент оказался в студии и сказал: "Мне нравится этот трек, но мне не нравится этот", а затем ушёл. А потом, когда прошло время, [жена и менеджер Ozzy] Sharon обратилась ко мне: "Рик Рубин хочет, чтобы ты записал с ним альбом"».

По поводу того, каким получился "13", Оззи поведал:

«Единственное, что я могу сказать об альбоме, и это не критика — нам всем было трудно его воздавать, все мы мало влияли на ситуацию. Это было похоже на возвращение к началу, когда у нас был [продюсер BLACK SABBATH] Роджер Бейн, и мы не знали о двойном трекинге. Если у тебя есть продюсер, то ты не должен делать это сам. Потому что Tony в основном продюсировал все альбомы после определённого времени. Наверное, ему пришлось переступить свою гордость.

Один из треков был долбаной импровизацией. Нам сказали: "Просто играйте и разогрейтесь перед началом". И в итоге это записали и включили в этот чёртов альбом».

По поводу отсутствия на "13" оригинального барабанщика BLACK SABBATH Bill'a Ward'a Ozzy сказал:

«Я не могу вспомнить, почему Bill не сделал этого. Я должен быть честным. Это были не совсем BLACK SABBATH, потому что с нами не было Bill'a. К примеру, если бы Джинджер Бейкер играл с THE BEATLES, это были бы не THE BEATLES».

Ozzy также рассказал о финальном шоу тура BLACK SABBATH "The End", которое состоялось в феврале 2017 года в родном городе группы — Бирмингеме, Англия. На вопрос, был ли он рад, что всё закончилось именно в тот момент, OSbourne ответил:

«Да, но мне было грустно, что Билла там не было. Tommy [Clufetos], мой барабанщик Bill».

На вопрос о том, доволен ли он тем, как всё закончилось, Ozzy сказал:

«Нет. Потому что BLACK SABBATH не закончили как следует. Осталась некая незавершённость. Если бы нам предложили дать ещё один концерт с Bill'ом, я бы с радостью согласился. Знаете, что было бы круто? Если бы мы пришли в клуб или ещё куда-нибудь без предупреждения, и просто сыграли. Мы начинали в клубе».




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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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20 май 2024
Hellg
Бля, он такой милый! Ну как его можно осуждать?..
А что там с Бобом Дэйсли?
20 май 2024
B
Bumba Records
Hellg, бухгалтер ошибся, )) Оззи ни при чем.
20 май 2024
gravitgroove
когда кто-то упоминает в интервью Рубина, машинально появляется желание проветрить помещение.
Like!1
20 май 2024
WahrandPhain
gravitgroove, скорее помыть и продезинфицировать помещение.
20 май 2024
M
Mike Barlow
Да какие концерты, вы ж одной ногой в могиле уже... Уорд просто раньше посыпался. Официальная версия что он из-за проблем с сердцем не мог играть весь концерт . Уорд, конечно, отрицает, но что-то видео где бы он играл весь концерт с какой-нибудь кавер-группой, не представляет. Хотя сейчас им под восемьдесят и это все не актуально.
Но в студии Уорд тогда, дюжину лет лет назад, должен был справиться. И да, если уж он не мог отыграть концерт, так в турне мог поехать и кто-то другой . Но в студии его тоже не было. Так что, тут явно не здоровье.
20 май 2024
B
Bumba Records
Ринго Старру 83года, до сих пор с концертами выступает. Прокатили Уорда. Расстроили тогда меня.

просмотров: 2151

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