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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 297
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 57
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
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Black Sabbath

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|||| 11 фев 2025

K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH



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K.K. DOWNING прокомментировал приглашение принять участие в финальном шоу BLACK SABBATH:

«Это будет невероятно эмоциональное и историческое событие! Окончательное прощание с величайшими богами металла. BLACK SABBATH и Ozzy вернутся в свой дом в Астоне, Бирмингем, в то самое место, где всё началось, и для меня большая честь быть участником этого знаменательного события, отдать дань уважения и почтения.

Я прекрасно помню, как рос в пригороде Бирмингема, Англия, более 50 лет назад и наблюдал за появлением этой группы, которая стала пионером жанра музыки, который никто никогда не слышал раньше. Это была не просто музыка — это были звучание, исполнение и атмосфера, которые создали феномен, неотразимый для поклонников, и я был одним из них. Я не понаслышке знаю, какое огромное влияние BLACK SABBATH оказали на мир.

BLACK SABBATH всю жизнь несли флаг и мантию нашей любимой музыки, и за это мы всегда будем им искренне благодарны.

Это событие, несомненно, станет одним из самых значительных и важных моментов в истории рока и металла, и я с нетерпением жду возможности вместе с фанатами и музыкантами почтить наследие BLACK SABBATH в городе, где всё началось».




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