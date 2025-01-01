11 фев 2025



K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH



K.K. DOWNING прокомментировал приглашение принять участие в финальном шоу BLACK SABBATH:



«Это будет невероятно эмоциональное и историческое событие! Окончательное прощание с величайшими богами металла. BLACK SABBATH и Ozzy вернутся в свой дом в Астоне, Бирмингем, в то самое место, где всё началось, и для меня большая честь быть участником этого знаменательного события, отдать дань уважения и почтения.



Я прекрасно помню, как рос в пригороде Бирмингема, Англия, более 50 лет назад и наблюдал за появлением этой группы, которая стала пионером жанра музыки, который никто никогда не слышал раньше. Это была не просто музыка — это были звучание, исполнение и атмосфера, которые создали феномен, неотразимый для поклонников, и я был одним из них. Я не понаслышке знаю, какое огромное влияние BLACK SABBATH оказали на мир.



BLACK SABBATH всю жизнь несли флаг и мантию нашей любимой музыки, и за это мы всегда будем им искренне благодарны.



Это событие, несомненно, станет одним из самых значительных и важных моментов в истории рока и металла, и я с нетерпением жду возможности вместе с фанатами и музыкантами почтить наследие BLACK SABBATH в городе, где всё началось».







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