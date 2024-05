сегодня



TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"



В рамках беседы в "Trunk Nation With Eddie Trunk" Tony Iommi в очередной раз рассказал о своих планах сделать пересведение альбома BLACK SABBATH "Born Again" для будущего релиза.



Вышедший в августе 1983 года, "Born Again" стал единственным альбомом BLACK SABBATH, записанным с вокалистом Ian'ом Gillan'ом, более известным по работе с DEEP PURPLE.



Это был также последний студийный альбом BLACK SABBATH с участием барабанщика Bill'a Ward'a.



Насчёт того, почему так долго идёт работа над ремикшированной версией "Born Again", Iommi сказал:



«У нас были кассеты, но мы не могли найти их в течение многих лет. Мы не знали, где они находятся. Мой менеджер нашёл кого-то, и они оказались в архиве звукозаписывающей компании. Я не знаю, как их достали, но они есть. И в конце концов мы их получили, а затем нам их передали на новых носителях, потому что изначально они были на плёнке. Так что мы перевели их в другой формат, чтобы можно было ближе взглянуть на них. И это тоже своего рода план — я бы хотел это сделать. И я знаю, что Ian тоже хотел бы этого. Да и Geezer тоже, я уверен».



Iommi сказал, что многие поклонники BLACK SABBATH заново открыли для себя "Born Again" за четыре десятилетия, прошедшие с момента его выхода:



«Да, это забавно. Такое случается. И с эпохой Tony Martin'a то же самое. Люди не знали об этом в то время, а потом это стало передаваться из уст в уста и об этом стало известно в Интернете, они заинтересовались и в конце концов подумали: "Да, неплохо». Так произошло и с "Born Again". Забавно, как это работает. Появляется новое поколение, и тогда люди слышат, фанаты оригинала слышат альбом и восклицают: "Я и забыл об этой пластинке". Забавно, как всё это работает, но это здорово. Здорово, что так получилось. Вот почему я хочу представить его снова, взглянуть на него и посмотреть, что мы можем с ним сделать. Потому что я помню, что мы были не очень довольны звуком. Но многие люди приняли это звучание. В то время это было необычно. Потому что мы уехали в тур, дали поработать над альбомом кому-то ещё, а когда услышали его, у нас чуть не случился припадок. Эта пластинка была в топе — думаю, на тот момент она была № 4 в чарте в Англии. Мы пытались остановить процесс, но было уже слишком поздно, когда мы всё услышали. И он звучал очень приглушенно, совсем не так, как когда мы уезжали в турне. Так что было бы здорово сделать в переиздании более качественный звук. На этом альбоме есть несколько отличных песен».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 145