25 май 2024



Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH



TONY IOMMI в интервью Eddie Trunk'y подтвердил, что Эдди Ван Хален записал соло для трека BLACK SABBATH "Evil Eye":



«По правде говоря, из этой темы раздули что-то с чем-то. Дело было так: Эдди играл, они давали концерт в Бирмингеме, и мы всегда созванивались друг с другом, если я был в Лос-Анджелесе, мы встречались, ужинали на протяжении многих лет. Когда он приезжал сюда, он связывался со мной. Однажды он приехал, позвонил мне и спросил: "Что ты делаешь?" Я ответил: "Я репетирую". А он сказал: "Я бы с удовольствием тебя увидел". Я ответил: "Если хочешь, можешь приехать". Он такой: "Отлично. Можно?" Я ответил: "Да, приходи на репетицию". В общем, так всё и получилось.



Я заехал за ним в отель, а потом проехал мимо музыкального магазина. Мы взяли гитару Эдди и привели его туда, где мы репетировали. Мы начали играть некоторые вещи Black Sabbath — всегда нравилась "Into the Void". Мы начали играть их, а потом я сказал: "Мы сейчас сочиняем ещё одну песню — "Evil Eye". Мы начали играть её, и он присоединился к нам и, по сути, сыграл соло на репетиции, это было здорово. Это было очень хорошее соло. На этом всё и закончилось. В том смысле, что у нас есть запись, но, конечно, мы не собирались делать на этом деньги, не собирались выпускать это, потому что это был просто особый случай, когда мы сыграли вместе».



Но вы записали его? У вас есть запись?



«Да. Вообще-то, её записал Tony. Да, потому что мы всегда всё записывали на репетициях. У нас всегда была кассета с записью. Так что, по сути, это тоже было записано. Да».



Значит, есть запись, где вы с Эдди Ван Халеном играете песни Black Sabbath?



«Да».







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