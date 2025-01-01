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Black Sabbath

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K.K. DOWNING об участии в финальном шоу BLACK SABBATH



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K.K. DOWNING в недавнем интервью прокомментировал свое приглашение на финальный концерт BLACK SABBATH:

«Я с нетерпением жду этого события, это будет здорово. Это будет величайшая феерия в истории тяжёлого металла! Villa Park — это большой футбольный стадион в Бирмингеме. Парни из Black Sabbath — большие фанаты Aston Villa, и они всегда ими были. Здорово, что тяжёлый металл возвращается домой, и мы все будем там. Почти все. Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera — да кто угодно. Так что это будет отличная встреча, и я с нетерпением жду возможности сыграть несколько песен. Я знаю, что билеты очень дорогие, но они очень быстро разошлись. Я надеялся, что состоится и второе шоу. Было бы здорово, если бы Шэрон смогла перенести его хотя бы в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Или в Берлин, куда-нибудь в Европу. Это было бы потрясающе, но я думаю, что будет вестись прямая трансляция. Я не слишком уверен, но надеюсь».

Так кто же обратился к вам, и когда в последний раз вы общались с Ozzy и Sharon?

«Последний раз это было, когда Judas Priest выступали на Ozzfest, так что не так давно. Все ребята из Black Sabbath — прекрасные люди. Я не просто так говорю, что мы действительно хорошо проводим время вместе. Но я с нетерпением жду этого концерта. Это совершенно точно будет очень особенный концерт. Мне позвонил парень из Live Nation, и я общаюсь с Tom Morello (Rage Against The Machine), который играет большую роль в организации этого мероприятия. Том — прекрасный человек. Я обсуждаю с ним песни, репетиции и всё остальное. Так что всё будет круто, я готов. Поехали».

У вас была невероятная карьера, должно быть, это потрясающе участвовать в таком невероятном событии.

«Это будет потрясающе. Там будет происходить много всего, а я могу добраться туда за час от места, где живу».



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