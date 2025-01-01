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ZAKK WYLDE о финальном шоу BLACK SABBATH



ZAKK WYLDE в беседе с Riff X's «Metal XS» рассказал о своих ожиданиях от «Back To The Beginning»:



«Это будет круто. План таков — будем надеяться, что так и будет. Всегда нужно оставаться на светлой стороне жизни. [Смеётся]. Ведь Ozz пел в Зале славы рок-н-ролла. Он исполнял "Mama, I'm Coming Home", потому что Джелли Ролла не было на месте, когда мы делали саундчек за день до этого [введения Ozzy в Зал славы в октябре прошлого года]. А Ozz сидел на стуле и пел "Mama, I'm Coming Home", и это звучало великолепно. Надеюсь, мы сделаем это, а потом Ozz скажет: "Давайте снова запустим машину и проведём ещё один тур". Понимаете, о чём я? С Ozz'ом и его троном, который будет летать над стадионом, выплёскивать вёдра воды, и всё в таком духе. Так что если Ozz отлично проведёт время и скажет: "Я хочу снова отправиться в тур", то я отвечу: "Хорошо. Давайте сделаем это снова". А что ещё ему делать? Как однажды на этот вопрос ответил Keith Richards. Его спросили: "Когда вы собираетесь уйти на покой?" Он ответил: "На покой с чего? Если вам нравится читать книгу и пить кофе, то зачем мне уходить на покой? Я наслаждаюсь процессом. Я играю музыку. В смысле, от чего мне уходить на покой? Мне это нравится, и я люблю этим заниматься". Так что, надеюсь, так и будет.



Если учесть, что все группы будут участвовать в этом концерте, и все будут исполнять песни BLACK SABBATH, это будет просто умопомрачительно. Это будет просто потрясающе. А потом будет круто увидеть, как Ozz выйдет на сцену и исполнит с ними песню, а затем можно будет посмотреть, как играют BLACK SABBATH. Я думаю, что все группы, которые будут там, не существовали бы, если бы не BLACK SABBATH. Так что это будет особенным моментом для всех».







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