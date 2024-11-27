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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 45
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 21
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 20
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Black Sabbath

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Альбом BLACK SABBATH попал в чарты



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BLACK SABBATH попали в десять лучших с альбомом Headless Cross у себя на родине. На этой неделе он дебютирует сразу в трех чартах. Альбом попал в чарты «Official Rock & Metal Albums», который отслеживает только самые продаваемые полнометражные рок-, хард-рок- и металл- альбомы в стране. В этом рейтинге альбом стартует на 10-й строчке, возвращая группу на самое высокое место в рейтинге.

Этот альбом стал двадцатым в списке лучших альбомов для коллектива в чартах «Official Rock & Metal Albums». Недавно группа уже попадала в этом чарте на первое место с бокс-сетом Anno Domini 1989-1995.




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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27 ноя 2024
Klawd Air
Каков повод попадания? Неужели людей просто внезапно на хорошую музыку потянуло?
27 ноя 2024
Вашингтон Ирвинг
Klawd Air, как говорится в 2024 "причина тряски?")
27 ноя 2024
k
klim
Klawd Air, видимо, это связано с недавним перевыпуском. До этого альбом не периздавался, и купить можно было только древние издания с рук
27 ноя 2024
d
decided
Огласите весь список для понимания.

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