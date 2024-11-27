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Альбом BLACK SABBATH попал в чарты



BLACK SABBATH попали в десять лучших с альбомом Headless Cross у себя на родине. На этой неделе он дебютирует сразу в трех чартах. Альбом попал в чарты «Official Rock & Metal Albums», который отслеживает только самые продаваемые полнометражные рок-, хард-рок- и металл- альбомы в стране. В этом рейтинге альбом стартует на 10-й строчке, возвращая группу на самое высокое место в рейтинге.



Этот альбом стал двадцатым в списке лучших альбомов для коллектива в чартах «Official Rock & Metal Albums». Недавно группа уже попадала в этом чарте на первое место с бокс-сетом Anno Domini 1989-1995.







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